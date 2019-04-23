選不選2020？ 韓國瑜今天11點發總統大選聲明

2019-04-23 08:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



對2020要不要參選，高市長韓國瑜今天上午11點將發表聲明，聲明中將談及感謝海內外關心、對國民黨初選態度、擔憂掛心中華民國、及高雄未來需要何協助等4面向。

韓國瑜昨受訪表示，會盡快發聲明，今凌晨傳今天上午市政會議後就將發表聲明。韓國瑜的聲明將談及自己的想法和立場，涵蓋感謝海內外關心、對國民黨初選態度、擔憂掛心中華民國、及高雄未來需要何協助等4面向。