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郭台銘參選總統 白宮前官員：非常有趣

2019-04-23 03:00聯合報 記者張加╱即時報導

美國白宮國安會前亞洲事務資深主任韋德寧22日受訪指出，鴻海董事長郭台銘參選台灣總統是非常有趣的發展；而因為明年台灣大選，台灣將成為更重要的議題，美國將得做出一些決定，包括是否售台先進戰機等。

韋德寧表示，他認為有充分的理由應售台F-16V戰機，中國大陸軍力持續增長，美國基於台灣關係法協助台灣自衛，因此只要國防部認為理由充足，售台F-16V戰機是正確的決定。

華府智庫「布魯金斯研究院」22日舉行關於美中關係的論壇，韋德寧（Dennis Wilder）、美國國防部前亞太事務助理部長施大偉（David Shear）等人與會。

針對美是否應售台F-16V戰機，施大偉會後受訪指出，這對台灣軍事需求而言是個合理的舉措，當然美方也鼓勵台灣致力於可負擔、具不對稱能力的其他物件，以應對中方的挑戰；美方希望台灣考慮F-16V戰機時，也可考量他們需要維持遏阻能力所需要做的其他事情，並確保全募兵制仍有效。

關於郭台銘宣布參選國民黨總統初選，施大偉僅表示「非常有趣」，稱自己不熟悉台灣內部政治，無法多做評論。

韋德寧則說，郭參選是非常有趣的發展，但他不清楚郭台銘與美國總統川普的關係密切程度，無法猜測川普對郭台銘此決定的看法；不過他認為，由於明年台灣大選，台灣將成為更重要的議題，因為台灣會有很多事務引起各界關注，令美方不得不做出一些決定，例如是否售台先進戰機，也需進一步確立美方在這些議題的立場。

白宮國安會前亞洲事務資深主任韋德寧。華盛頓記者張加／攝影
白宮國安會前亞洲事務資深主任韋德寧。華盛頓記者張加／攝影
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戰機F-16郭台銘

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