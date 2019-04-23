郭台銘參選總統 白宮前官員：非常有趣

2019-04-23 03:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國白宮國安會前亞洲事務資深主任韋德寧22日受訪指出，鴻海董事長郭台銘參選台灣總統是非常有趣的發展；而因為明年台灣大選，台灣將成為更重要的議題，美國將得做出一些決定，包括是否售台先進戰機等。

韋德寧表示，他認為有充分的理由應售台F-16V戰機，中國大陸軍力持續增長，美國基於台灣關係法協助台灣自衛，因此只要國防部認為理由充足，售台F-16V戰機是正確的決定。

華府智庫「布魯金斯研究院」22日舉行關於美中關係的論壇，韋德寧（Dennis Wilder）、美國國防部前亞太事務助理部長施大偉（David Shear）等人與會。

針對美是否應售台F-16V戰機，施大偉會後受訪指出，這對台灣軍事需求而言是個合理的舉措，當然美方也鼓勵台灣致力於可負擔、具不對稱能力的其他物件，以應對中方的挑戰；美方希望台灣考慮F-16V戰機時，也可考量他們需要維持遏阻能力所需要做的其他事情，並確保全募兵制仍有效。

關於郭台銘宣布參選國民黨總統初選，施大偉僅表示「非常有趣」，稱自己不熟悉台灣內部政治，無法多做評論。