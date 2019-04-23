不知義聯申請國賠敗訴？民進黨批韓國瑜崩壞

2019-04-23 01:49 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨昨天表示，上周有網友整理高雄市長韓國瑜專訪，發現義聯集團向高市府請求國賠早已敗訴確定，但韓國瑜卻以為高市府敗訴還要國賠200億元。

民進黨發言人李晏榕表示，去年地方大選後，新任縣市政府均已上任超過百日，正值要面對第一波檢驗，而從此一事件，可以看見只重噱頭、缺乏專業的執政風格，可能造成地方治理的全面崩壞，值得全民共同憂心關注。

李晏榕指出，日前最高行政法院做出判決，駁回義聯集團要求高雄市政府國賠的上訴，且事實認定前市府團隊勒令義大停工是依法有據、合法合理。讓人感到匪夷所思的是，韓國瑜竟然在媒體專訪時，仍罔顧事實，堅稱市府已敗訴，更說市府告義大是所謂的三輸，其為違法開發者辯解的行為，「讓我們可以明確看出，韓國瑜根本無心於地方治理，甚至意圖毀壞前人努力奠下的治理基礎，致使地方政府監督的信譽蕩然無存，最終，人民將成為真正的輸家。」

李晏榕指出，在義大的違法開發屬實，法院都判決確定的情況下，韓國瑜仍犯出這樣離譜的錯誤，不知道是因為忙著出國與造勢、無心於高雄市政，而「好傻好天真」地搞錯，還是要為護航財團、為抹黑前市府，而「好壞好故意」地亂扯？還是目前的高雄市政府，連如此重大而基本的訊息，都無法下情上達？是否表示神經系統即將癱瘓？

李晏榕表示，除了像韓國瑜空頭政見支票屢屢跳票、自承對市政不瞭解，又發生搞錯義大案這樣離譜的事外，在台中帶著「谷關空氣瓶」上任的市長盧秀燕，也不斷出現核准宣揚武統遊行、廢止青年議會、取消參與式預算計畫等等爭議，檢視國民黨籍縣市首長上任百日，不由得令人對接下來四年的市民生活深感憂心，也看見地方治理可能崩壞的危機。