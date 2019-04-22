背後被開槍很不舒服？ 立委：赴美時感覺韓國瑜要選了

2019-04-22 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬今晚在瓊瑤宴中，脫口而出說，「被人被開槍的感覺很不舒服」，各方解讀不同，餐後，李佳芬再度被問到話是否說得太重，她也不置可否，只說「蛤!太重!」，就匆匆離去，留給人無限的想像空間。

親韓人士直指，背後被開槍就是黨中央運作郭台銘參選，逼迫韓國瑜主動表態。也有人推測，由於韓國瑜一直都沒有承諾要出來選2020，之前在面對當內高層時也表達不願出頭的想法，李佳芬的「背後開槍」說，指的恐怕是被強烈要求放下市長座位參選總統。

還有，親韓人士認為韓的民調中一路領先，黨中央卻不選擇徵召他，反而是替郭台銘解套黨員問題，鼓勵郭參選，「卡韓」意圖明顯，難怪讓人感覺不舒服。

立委陳宜明今晚透露，其實他從這趟美國行，可以感覺得韓沒有拒絕選總統這件事，他舉例說，有回在遊覽車途中，有朋友託他拿印有韓國瑜圖像及2020字樣的Ｔ恤請韓市長簽名，當時在場的副市長葉匡時和新聞局長王淺秋在旁提醒韓市長，有2020字樣，是否意味選總統之味，韓聽了沒有停手，很快在T恤上簽名。，

陳宜民回想，美國行談到有關國防、國家安全的問題，韓市長侃侃而談，還有當時三千多名僑胞面前都高喊2020年1月11日台灣見，加上這次有部分行程排得不夠周延，在這期間，也有不少僑胞說，等到今年8、9月如韓市長以總統候選人訪美時，也許可以再安排的更妥切一些。

言談間，韓乎似對選總統之事不再那麼拒絕感，只是不知，為何事後會有鴻海集團董事長郭台銘競選總統之說，而且是否又看到黨中央為郭的黨籍問題解套，讓李佳芬有不舒服之感。