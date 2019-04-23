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兩岸建交？ 陳明通改口「政府沒這政策」

2019-04-23 00:33聯合報 記者羅印冲、陳熙文羅紹平／連線報導

陸委會主委陳明通昨澄清自由時報專訪，指他提及的兩岸未來政治關係可能包括歐盟模式、...
陸委會主委陳明通昨澄清自由時報專訪，指他提及的兩岸未來政治關係可能包括歐盟模式、獨立國協模式等等，「政府沒有這個政策，也沒有討論過這樣的事」。 記者林伯東／攝影
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陸委會主委陳明通日前接受自由時報專訪，提及兩岸未來政治關係安排的可能性，可包括歐盟模式、獨立國協模式，或建交成為更緊密的盟邦，如「兄弟之邦」等，但陳明通昨天澄清「政府沒有這個政策」，還說「我個人沒這個想法」。自由時報昨晚回應稱，「專訪報導皆有所本」。

自由時報發言人蘇宇暉昨晚回應表示，陳明通專訪的報導皆有所本，所有訪談內容均為如實報導。新北市前市長朱立倫昨被問到陳明通拋出前述說法時表示，陳身為陸委會主委，應該要務實一點，不要盡講些天方夜譚的事；希望陳及民進黨不要再讓大陸「已讀不回」，比較重要。

陳明通昨天解釋，專訪主要是強調主權國家地位跟民主憲政體制不能做為協商的議題，我們要捍衛主權國家的地位，任何的政治談判不能有前提。至於裡面所提到的（兄弟之邦、歐盟模式），是過去有人有這樣的說法，我們尊重這樣的看法。

媒體詢問，（兩岸）建交的方向是否朝歐盟邁進？陳明通表示，標題不是他的意見，我們沒有討論這個，這也不是政府的政策，那些例子只是別人講過，我們尊重別人的看法。

媒體追問陳明通，拋出議題卻說不是建議？陳明通說，自己沒有拋出這樣的想法，政府沒有討論過，只是有人提過這樣的看法。針對兄弟之邦，他也說，這不是他的意見，還說媒體也知道是哪些人講的。

媒體詢問陳明通自己怎麼想？陳明通則說，「我個人沒有這個想法」。至於專訪內容是否有誤，陳明通說，他只是舉例社會有這樣的看法。媒體再問陳引用誰的說法，陳要媒體自己去查，他說，過去有很多人都提過，但他自己沒有這個想法，「你可以去想像，你們可以想像得到啦！」

陳明通歐盟

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