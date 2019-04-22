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命理師測字預言 郭台銘梟雄之相直逼大位？

【即時短評】民調一枝獨秀 韓國瑜已難下馬

2019-04-22 23:16聯合報 記者陳洛薇╱即時報導

距離二○二○大選只剩不到九個月，藍綠陣營總統參選人都還沒決定，柯文哲因此仍在觀望，總統選戰雲譎波詭，不只藍綠諜對諜，就連各自陣營內部也都處處角力，堪稱最混亂的局面。

本報總統選情調查顯示，無論藍綠白各種競選組合，韓國瑜目前民調都居於領先，一人力壓群雄的形勢，更讓韓粉及冀望韓國瑜出征的國民黨員們，堅定了拱韓參選總統的信念。

韓國瑜將發表聲明，參選與否，全國關注。才做了四個月的高雄市長，現在就面臨參選總統的壓力，對於韓國瑜而言，是相當艱難的抉擇，參選總統，等於要韓背棄當初對高雄市民的承諾，還有任期未滿兩年市長必須改選的問題；不參選總統，辜負韓粉們及國民黨支持者的期待，千呼萬喚，最後還是希望落空。

韓國瑜早已表態不參加國民黨總統初選，但他從未說絕對不選總統，因此支持者對他寄予希望。加上多份民調皆顯示，韓國瑜目前仍是黨內最有勝算的人，連郭台銘宣布投入國民黨總統初選時的聲勢也難抵擋韓流，如果韓國瑜就是超級戰將，國民黨又豈有派老二出征的道理？黨中央當然想方設法，徵召領表、特邀、徵召初選…，就是要韓國瑜再為國民黨披戰袍。

不過，韓國瑜一天不表態，黨內的焦慮一天比一天多，韓粉們已經喊出「非韓不投」，揚言黨中央若不提名韓國瑜參選，明年總統大選、立委選舉就不投「藍」，偏偏韓不明確表態個人參選意願，更讓黨中央舉棋難定。

黨內各陣營猜忌四起，有人說郭台銘參選是黨中央「拱郭卡韓」，還有人臆測是馬連郝吳聯手拱郭，以免「權貴派」被草根的韓國瑜改革，有人說韓國瑜懷抱總統夢卻故意不表態，就連韓夫人李佳芬也說出「背後被開槍感覺很不舒服」驚人之語，黨內流彈四射，總統提名拖愈久，黨恐怕將四分五裂。 

韓粉們耐心漸失，藍委們焦急選情，基層無所適從，全黨都在等答案，而這個答案全繫於韓國瑜一人。居高不下的民意支持度，對韓國瑜是光榮的加持，也是沉重的枷鎖，已讓韓難以下馬，無論是參加初選，或是被黨徵召，或是納入比民調，終究要有個決定。

韓國瑜可以毅然投入選舉，也可以宣布不選，並全力支持國民黨任何人選，以安撫、帶領失望的韓粉支持國民黨，他的重要抉擇，將是左右國民黨重返執政的關鍵。

國民黨二○二○總統初選，拱韓聲浪日高，高雄市長韓國瑜（左）表示會發表聲明說清楚；...
國民黨二○二○總統初選，拱韓聲浪日高，高雄市長韓國瑜（左）表示會發表聲明說清楚；韓妻李佳芬（右）被問到此事時，突感慨說，韓是個對人很磊落的人，人與人交往應該真誠， 背後被開槍的感覺很不舒服，語帶弦外之音耐人尋味。記者劉學聖／攝影
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韓國瑜國民黨民調

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