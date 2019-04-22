學者看民調 郭台銘要超越韓國瑜有難度

2019-04-22 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



本報最新民調顯示，高雄市長韓國瑜如果代表國民黨參選明年總統大選，支持度領先藍綠白可能參選人。台大政治系教授王業立表示，韓國瑜的支持度目前領先其他競爭者，但距離選舉還有很長的時間，仍舊充滿變數， 而鴻海董事長郭台銘的支持度未來要超越韓國瑜，還是有難度。

王業立指出，柯參選對藍綠支持度都會有影響，但以過去經驗來看，柯文哲不但吸引多數中間選民，及年輕選民的選票，也得到部分民進黨選民的支持，如果參加總統大選，影響綠營的程度一定比影響藍營來得大。

王業立說，選不選，他認為柯文哲目前還在觀望，然而他分析，柯文哲若是參選，一定不只是為了攪亂政局而已，而是想要獲勝，假如沒有獲勝的把握，他也沒有必要一定要參選。尤其目前少有民調顯示柯文哲是居於領先地位，如果他遲遲無法在民調上領先，將會影響他的參選意願。

蔡英文總統的綠營支持度回升，甚至超越行政院前院長賴清德，不過在全民調還是落後賴清德，王業立說，蔡英文近期「辣台妹」風格，讓過去對她較為不滿的深綠選民有鞏固的效果，提高深綠選民對她的支持，不過賴清德的支持度還是高於蔡，這也是為什麼蔡英文希望延後黨內初選時程的主因。