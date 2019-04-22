獨派看賴清德民調 他是最有勝算的母雞

2019-04-22 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



本報最新民調，蔡英文總統在民進黨內支持度勝過行政院前院長賴清德，但在全民調還是落後。對此，獨派社團台灣社社長張葉森表示，比起蔡英文總統，賴清德是大家公認更有勝算的母雞，雖然黨內目前看來支持蔡英文屬於多數，但這樣的假象很快就會被打破。

張葉森說，就他了解，賴清德是比較多人投得下去的人選，雖然目前民進黨立委、公職人員或黨職人員好像比較支持現任總統，但其實已經慢慢開始變化，像是民進黨台南立委葉宜津日前成立「葉宜津、賴清德聯合後援會」，就是認為再這樣下去，她會選不上，而民進黨基隆立委蔡適應也有表態。張葉森表示，這樣持續下去，民進黨內的假態度很快就會被打破。

張葉森說，賴清德是民進黨新希望，蔡英文已經有機會當過一屆總統，同時推動過多項改革，不會在歷史上被遺忘，如果還是選擇強出頭，很多人票投不下去，也是沒有用的。

東華大學民族事務暨發展學系教授施正鋒說，他很意外出現這樣的結果，因為就他了解，黨內普遍還是支持賴清德的人比較多，不過他也認為蔡英文總統近來表現出「辣台妹」的風格，可能獲得部分深綠支持者的支持。