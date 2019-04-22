親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
郭董擬參選總統
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

命理師測字預言 郭台銘梟雄之相直逼大位？

【即時短評】總統初選 蔡賴競爭走向深水區

2019-04-22 23:01聯合報 記者丘采薇╱即時報導

民進黨總統初選暗潮洶湧，協調期延長之後，蔡英文總統與行政院前院長賴清德支持度出現微妙變化。根據本報民調，雖然在對比式民調中，賴清德支持度都小贏蔡英文，但蔡英文在綠營內部支持度逆轉勝，蔡陣營最近強化「辣台妹」策略奏效，一直呼籲黨內團結合作也讓支持者埋單，漸漸收到效果。

初選以來，賴清德一路掌握話語權，暢談特赦扁、務實台獨等話題，深得獨派支持，讓這些年刻意走中道路線的蔡英文屈居劣勢。不過最近蔡轉守為攻，以總統高度打出主權牌，並主動回應國民黨對手對她的批評，這番攻勢猶如聲東擊西，明著打對岸及藍營，目的是超越黨內競爭者。

民進黨總統初選陷入僵局，協調期雖拉長至五月廿二日，但蔡賴雙方早無共識，最後走向民調已難避免。賴一開始對任何攻擊都輕描淡寫帶過，這是領先者的特色，如今兩人競爭白熱化，立委初選也開打，賴已有子弟兵公開選邊站，蔡則有執政優勢及資源，接下來賴是否能持續「君子之爭」，似乎已走在鋼索上。

據了解，民進黨中央目前尚未與蔡賴敲定下一波協調時間及形式，但蔡賴堅持到底的態度都沒有改變，且日前已拍板採「對比式」民調，接下來的攻防可能是如何做民調的技術性問題。

依蔡賴堅持參選的態勢，協調其實已經提前宣告破裂，加上民進黨拍板未來採「對比式」民調，納入國民黨人選，接下來的攻防將是如何民調或是否採手機民調等技術性問題，屆時若有任何中執委提案，雙方陣營又如何接招？

這場初選已經延長兩次，實際的時程目前尚未定案，暫時看不到盡頭。雖然蔡賴這些日子都強調，自己是黨員，尊重黨中央機制，但雙方都深知，延長賽拚的是耐力，接下來只要蔡持續辛辣，賴也不可能任憑自己被邊緣化，競爭已走向深水區。

蔡英文總統在綠營的民調回升，「辣台妹」攻勢策效。圖／取自總統府網站
蔡英文總統在綠營的民調回升，「辣台妹」攻勢策效。圖／取自總統府網站
分享
行政院前院長賴清德表示，民調是參考，他會繼續努力，爭取國人支持。 記者林伯東／攝...
行政院前院長賴清德表示，民調是參考，他會繼續努力，爭取國人支持。 記者林伯東／攝影
分享

民調民進黨蔡英文

相關新聞

影／環團告教部不做反核教育 小英怒：現在國民黨執政嗎

2019-04-22 21:57

游淑慧質疑防磚民調遭綠灌水 洪秀柱怒：無法接受

2019-04-22 19:44

【即時短評】民調一枝獨秀 韓國瑜已難下馬

2019-04-22 23:16

非韓不可！韓粉喊「非韓拒投」

2019-04-22 23:13

非韓不可？也有藍委喊「高雄不能失」

2019-04-22 23:11

影／韓國瑜被逼參選 李佳芬：背後被放槍感覺差

2019-04-22 23:10

學者看民調 郭台銘要超越韓國瑜有難度

2019-04-22 23:06

獨派看賴清德民調 他是最有勝算的母雞

2019-04-22 23:05

影／藍委質詢陸委會：憑什麼要大陸放棄武統

2019-04-22 20:13

賴清德：因應氣候變遷 學習馬克宏的大辯論

2019-04-22 19:50

印尼8小時開完總統票 丁守中：人口僅1%的台北市呢？

2019-04-22 16:15

黃士修籲速審核能減煤公投案 中選會：沒拖延

2019-04-22 15:46

【重磅快評】韓國瑜郭台銘須體認的課題：成功不必在我

2019-04-22 15:10

影／兩岸建交？陳明通改口「政府沒這政策」

2019-04-22 14:10

國安局：中共將以製造中央及地方矛盾介入總統大選

2019-04-22 14:04

網蒐情資打假消息被質疑是選舉手段 國安局回應了

2019-04-22 14:03

要與朱立倫較勁？王金平：只是來看老朋友

2019-04-22 12:44

立院初審：總統候選人財產申報須上網公告

2019-04-22 12:02

影／為挺韓國瑜表態 他的競選看板只見魚不見人

2019-04-22 11:58

影／陳明通提兩岸比照歐盟模式 朱立倫諷：天方夜譚

2019-04-22 11:32

韓國瑜談「太監穿西裝」 柯Ｐ：軍法適用範圍要講清楚

2019-04-22 11:27

阿扁也曾提歐盟模式、兄弟一家人 陳明通卻說不知道

2019-04-22 11:27

續挺國軍 蔡英文：照顧軍人跟退軍是最重要的工作

2019-04-22 10:47

缺乏自律的新聞自由 是我們要的「新聞自由」？

2019-04-22 10:32

影／兩岸考慮兄弟之邦或歐盟模式？ 陳明通改口

2019-04-22 10:31

專訪說兩岸可成兄弟之邦或歐盟模式 陳明通改口

2019-04-22 09:37

彭文正回嗆：「敬告總統府，把妳們的髒手拿開」

2019-04-22 09:16

不輸商場霸主郭台銘 他動手又動口堪稱政壇「洗臉王」

2019-04-22 09:00

「總統，卓主席真的在撕裂嗎？」林濁水三問蔡英文

2019-04-22 08:51

願賭服輸！ 朱學恒在土城這些地點請吃千份雞排

2019-04-22 08:23

【重磅快評】「太監穿西裝」之亞曼尼無用論

2019-04-22 08:23

韓嗆蔡沒當過兵…蘇貞昌：國民黨高官兒婿不當兵

2019-04-22 00:24

彭文正指陳菊與節目停播有關 總統府：立即停止造謠

2019-04-21 22:00

蔡賴延長賽 立委初選民調廝殺 南部立委挺賴救選情

2019-04-21 13:11

蔡英文憂民調造成黨分裂 賴清德：脫黨競選才會

2019-04-19 15:52

朱立倫周末啟動台灣更好行腳之旅 首站前進花東

2019-04-19 15:03

郭台銘選2020 林濁水左批蔡英文 右酸韓國瑜

2019-04-18 10:26

影／是否選總統？ 郭台銘：媽祖託夢叫我要出來

2019-04-17 12:44

國民黨籲蔡總統查清楚 李毅私下和民進黨談什麼

2019-04-16 23:11
看更多

熱門文章

彭文正回嗆：「敬告總統府，把妳們的髒手拿開」

2019-04-22 09:16

聯合報民調／藍綠白3腳督 柯都贏蔡賴

2019-04-22 00:30

聯合報民調／藍誰最強棒 26%拱韓國瑜 19%挺郭台銘

2019-04-22 00:44

網紅實測「媽祖託夢郭台銘選總統？」 結果太玄了！

2019-04-22 12:39

館長改口：郭台銘選總統 我投不下去

2019-04-22 12:58

北京怕郭台銘當選？唐湘龍：蔡英文連任，兩岸好解決

2019-04-22 14:47

韓國瑜民調全勝！扁：「吳郭魚」沒有2000年宋楚瑜強

2019-04-22 08:41

選不選2020？ 韓國瑜最快明發聲明

2019-04-22 13:27

選人不選黨 孫大千列「非韓不投」的五個意義

2019-04-22 08:23

韓國瑜被逼參選2020？ 李佳芬：背後被放槍感覺很不好

2019-04-22 20:16

11年來首出現多張王牌 李艷秋：國民黨在煩什麼？

2019-04-22 18:51

聯合報民調／全體支持度 賴35％蔡25％

2019-04-22 00:45

選不選總統？ 韓國瑜最快明表態 學者提5點勸進

2019-04-22 17:15

不輸商場霸主郭台銘 他動手又動口堪稱政壇「洗臉王」

2019-04-22 09:00

願賭服輸！ 朱學恒在土城這些地點請吃千份雞排

2019-04-22 08:23

游淑慧質疑防磚民調遭綠灌水 洪秀柱怒：無法接受

2019-04-22 19:44

金融時報形容郭台銘 台灣的「顛覆之王」投身政治

2019-04-22 06:54

背後被開槍？ 親韓者：因黨高層挺郭參選逼韓表態

2019-04-22 21:11

國民黨擬徵召韓國瑜參加初選？朱立倫嘆：這是找韓麻煩

2019-04-22 11:17

桃園市第六選區立委 藍營確定陳學聖出線迎戰趙正宇

2019-04-22 10:52

媽祖託夢不思議？ 孩子從漂流木學到這件事

2019-04-22 10:00

【重磅快評】「太監穿西裝」之亞曼尼無用論

2019-04-22 08:23

印尼8小時開完總統票 丁守中：人口僅1%的台北市呢？

2019-04-22 16:15

「總統，卓主席真的在撕裂嗎？」林濁水三問蔡英文

2019-04-22 08:51

影／為挺韓國瑜表態 他的競選看板只見魚不見人

2019-04-22 11:58

【重磅快評】韓國瑜郭台銘須體認的課題：成功不必在我

2019-04-22 15:10

民調穩居第二考慮白綠合？ 柯P：我才不想理你們

2019-04-22 11:12

郭台銘選總統 除了川普還有很多榜樣

2019-04-22 08:00

揭開「王金平家廟」神秘面紗 妙崇寺險毀於八八風災

2019-04-22 07:44

全手機民調 綠黨：韓國瑜最獲支持 對比民調蔡勝賴

2019-04-22 12:10

打韓批郭拉民調 黃暐瀚：蔡總統會繼續罵不停、罵更兇

2019-04-22 11:41

影／環團告教部不做反核教育 小英怒：現在國民黨執政嗎

2019-04-22 21:57

藍營中央地方槓上 花蓮立委參選人：再不來只有我選

2019-04-22 11:19

看2020藍綠黨內互殺 羅智強：柯文哲1/11醒來已無對手

2019-04-22 10:50

韓嗆蔡沒當過兵…蘇貞昌：國民黨高官兒婿不當兵

2019-04-22 00:24

要讓韓國瑜安心表態參選 學者建議藍營做這些事

2019-04-22 08:44

【重磅快評】柯文哲籌建陸軍及逐鹿的打算

2019-04-22 18:38

媽祖託夢郭台銘讓她成箭靶 蔡淑君：理性討論空間消失

2019-04-22 14:48

蔡賴心理戰「辣台妹」靠深綠牌逆轉…

2019-04-22 00:55

2020選戰 民進黨啟動沙盤推演對戰韓國瑜郭台銘

2019-04-22 12:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top