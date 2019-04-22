影／藍委質詢陸委會：憑什麼要大陸放棄武統

2019-04-22 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳世忠 ╱即時報導



國民黨立委孔文吉今（22）天在立法院質詢時，砲轟陸委會主委陳明通，「憑什麼北京要放棄武力統一台灣？」、「蘇貞昌叫郭台銘戴國旗帽去見習近平，是居心叵測」、「大陸在釋出善意，習近平是探討一國兩制可行性，不是要一國兩制～」、「制定兩岸監督條例，就是要跟中國交戰」。

陳明通說，兩岸要和平很簡單，中國放棄武力犯台就好，結果孔文吉竟說：「憑什麼北京要放棄武統呢？」、「蘇貞昌叫郭台銘戴國旗帽去見習近平，是居心叵測。他明知道郭台銘跟中國、習大大關係很好」。

陳明通接著表示，不能在這裡喊中華民國，面對北京不敢講中華民國！孔則說，「主委，你是中華民國的主委，你敢不敢去北京喊中華民國？」陳則霸氣回答，「我敢啊！它讓我去我就喊啊！」結果，孔又說，那你應該要支持結束敵對狀態，陳明通則說，那是兩件事。

對於一國兩制爭議，孔文吉表示，習近平的說法只是在探討，不要把習的話定義成一國兩制，陳明通立刻接著說，有什麼好探討的？連高雄市長韓國瑜都公開反對一國兩制，「委員不用幫習近平解釋」。