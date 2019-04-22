游淑慧質疑防磚民調遭綠灌水 洪秀柱怒：無法接受

2019-04-22 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



國民黨2020總統初選打得火熱，台北市議員游淑慧日前在政論節目中提到，2015年洪秀柱以52％支持度突破防磚民調，以當時國民黨的氣勢，黨內候選人怎麼可能得到過半支持？很明顯就是大量綠營灌水。洪秀柱晚間透過臉書反擊，指這樣意有所指的說辭，不僅違背事實，也無益於團結本黨，「恕我無法接受」。

針對洪秀柱當年突破防磚民調，3家民調結果分別是48.176％、45.994％、44.44％，3家平均為46.203％。洪秀柱平均以46.203％大幅跨越30％的「防磚門檻」。洪秀柱晚間也透過臉書影片反擊，強調當時防磚民調也有對比式民調，並非只有個人支持度。難道每天這麼多人都在家等著接電話、灌民調？

洪秀柱表示，身為一個黨齡超過50年的黨員，她當然在乎黨的團結，也相信團結比什麼都重要。最近輿論又開始提起4年前的黨內總統提名，可能是因為時間久了，很多人都忘記細節。

「當初我突破了防磚民調，民調內容不僅有個人支持度，也有與對手的對比支持度，加總在一起才是最後的數字。如果要說我的破磚是民進黨支持者灌票，請問依據為何？」

洪秀柱質疑，民進黨的支持者如果真的有這麼厲害、一直守在電話前接民調電話，難道以後就不會用這種方式「操弄」本黨的民調嗎？依照游議員這種邏輯，做民調到底有何意義？還是以後本黨的民調都要挑低的提名？更何況，民進黨支持者會把這個「灌票計謀」告訴妳，到底是民進黨支持者都很信任妳？還是妳在信口開河？