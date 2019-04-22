韓國瑜選不選將攤牌 賴清德：期待君子之爭

2019-04-22 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜最快明天發布重大聲明，表態是否角逐2020總統大位。對此行政院前院長賴清德再度表示，他很希望與韓國瑜在明年一起進行一場君子之爭。

賴清德投入民進黨總統初選之後，一再對外喊話，希望2020與韓國瑜來一場君子之爭，誰贏了誰帶領台灣向前走。賴今天出席活動時指出，他認為韓國瑜目前還是國民黨內最孚眾望的人選，不妨靜待一天，讓韓做最後決定。

賴清德說，如果韓國瑜願意投入這場總統選舉，而且又能得到國民黨支持，他很希望與韓國瑜在明年1月11日總統大選進行一場君子之爭。