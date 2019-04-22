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【重磅快評】韓國瑜郭台銘須體認的課題：成功不必在我

2019-04-22 15:10聯合報 主筆室╱即時報導

國民黨黨內初選，因鴻海董事長郭台銘的加入而產生戲劇性變化。只是讓藍營始料未及的是，原來看似大好的「雙箭頭」局勢，卻可能因支持者的情緒性反應以及當事者的曖昧態度，而演變成相互傾軋之局。

韓國瑜尚未明確表態是否參選的情況下，所有類似「非X不投」、「九合一選舉不是投給國民黨」、「權貴對庶民」、「莫非等黃袍加身」之類的言語，不僅多餘且敗事；所有藍營可能人選，都必須要有「成功不必在我」的體認，誓言讓所有力量相加相乘，國民黨2020這局才更有贏面。

以聯合報最新的總統選情調查來說，四成八泛藍選民支持高雄市長韓國瑜參選總統，韓在國民黨內人氣一枝獨秀；但各種競選組合也顯示，藍營不論是派出韓國瑜或郭台銘，都有機會與柯文哲和民進黨相抗衡，只是韓國瑜的勝算高於郭台銘；不過調查也顯示，若韓不參選，確有挺韓支持者能否轉移的隱憂，僅約六成韓粉願將票投給朱立倫或郭台銘。

目前部分挺韓者有一個聲音：韓國瑜有苦衷無法立即宣布參選，所以只能接受國民黨徵召；如此就凸顯一個根本問題：如果多數高雄市民並不希望韓出馬，或韓因顧及高雄市民感受不選，難道韓粉就無法再支持與韓理念相同者，寧願台灣繼續爛下去？

在郭台銘宣布參選後，既然接連有民調指韓國瑜仍居領先，且初選民調必須有韓也應是多數人共識，韓國瑜顯已到了該適時表態之時。若真拖到四二七韓粉上街勸進後再表態，不僅未能適時展現國家領導人層級該有的決斷力，只怕將來更難以洗脫「黃袍加身」之評。

同樣的，郭台銘當然可以參加國民黨總統初選，但選在韓國瑜猶在國外打拚無法第一時間回應之時宣布，如此在韓粉心中埋下的火藥迄今未見郭陣營有所化解，這似乎也非欲角逐大位者應有的格局。

胡適說：「天下沒有白費的努力，成功不必在我，而功力必不唐捐。」如果大家目標都是希望中華民國能更好，在未來，無論是韓的接地氣、高人氣功力，或是郭的有霸氣、國際觀功力，抑或是朱立倫的行政功力，都應該相加於出線者身上才是。換言之，所有角逐者都應宣示全力支持並傾所有資源挹注出線者，相信這才是藍營支持者最樂見的結果。

根據聯合報民調，藍營不論是派出韓國瑜（右）或郭台銘，都有機會與柯文哲和民進黨相抗...
根據聯合報民調，藍營不論是派出韓國瑜（右）或郭台銘，都有機會與柯文哲和民進黨相抗衡。本報資料照片
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韓國瑜郭台銘國民黨總統大選
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