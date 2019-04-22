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國安局：中共將以製造中央及地方矛盾介入總統大選

2019-04-22 14:04聯合報 記者洪哲政╱即時報導

明年2020是台灣總統、立委二合一大選年，國家安全局研判，中共勢將加大操作輿論戰、心理戰及法律戰等三戰力度，對台灣施加單邊作為，輔以媒體渲染，製造官民嫌隙及中央及地方矛盾。

國安局表示，鑑於明年2020是我二合一選舉年，中共為影響我民意走向，勢將加大操作輿論戰、心理戰及法律戰等三戰力度。

在輿論戰方面，國安局研判，中共可能作為有三：一為對台施加單邊作為，輔以媒體渲染，製造官民嫌隙及中央及地方矛盾；二為利用新科技加強台灣輿情及新媒體資訊監測，作為研擬對台政策參考；三為挖掘與培養兩岸新媒體意見領袖，並扶持傾陸台青和學者，藉以引導輿論走向。

在心理戰方面，國安局說，中共將交替運用懷柔與施壓手段，懷柔方面，2月底可能炒作對台31項措施週手成效，擴大對台民磁吸作用；施壓方面，今年適逢中共建政70周年，可能藉此時機點迥調促統與軍力展示，對台形成威懾效果，並對國際強調對台獨零容忍，且不惜一戰的意志，提高國際介入台海成本。

而在法律戰方面，中共可能分別從反獨及促融兩方面操作，反獨方面，2018年中共官方雖無提及修訂反分裂國家法實施細則、國家統一法及兩岸關係法，但不排除未來仍可能重提立法，企圖達到以法遏獨的目的；促融方面，中共將適時檢討策進對台措施落實成效後，持續擴增同等待措施。

國安局說，綜觀中共藉由爭議訊息影響我107年地方公職人員選舉態樣，主要籍由變造、加工我新聞事件，並回銷台灣改變國人認知，甚或由其官媒指導，配合通路在台灣擴散等情形，如陸媒頭條軍事報導「中央放出統一訊號，蔡英文答應回歸」，國安局均能掌握，即時通報。

國安局外觀。 圖／翻攝自Google
國安局外觀。 圖／翻攝自Google
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