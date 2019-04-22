網蒐情資打假消息被質疑是選舉手段 國安局回應了

2019-04-22 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國家安全局蒐集網路情資、通報反制中共「假訊息」，被提醒不要把打假消息這件事當成是選舉手段操作，箝制我國珍視的言論自由。國安局表示，該局依法關注衝擊國家安全的不實訊息，造成社會不安定的情訊，輿情蒐集均在網路公開場域，並未干涉及箝制言論自由。國安局呼籲但希望朝野均應嚴正面對中共對我認知作戰的國安議題，共同維護我國網路輿論場域的純淨。

情治龍頭國安局去年選前指示調查局等六大情治機關執行「訊安專案」，加強蒐報媒體及社群報導執政黨「爭議訊息」情資，調查局動員外勤處站據點全面情蒐，被質疑府院高層難道想箝制言論自由、進行選舉操作？

立法院認為，假消息對台灣輿論影響當然要重視，但請國安局不要把打假消息這件事當成是選舉手段來操作，箝制我國珍視的言論自由，國安局在輿情蒐集易涉言論自由，應加以檢討，應注意言論自由等憲法基本權利的保護。

國安局則回應表示，該局秉持依法行政、行政中立與情報無顏色原則，針對中共及境外敵對勢力，廣泛關注足以影響我國家安全或利益、擾亂社會安定的資訊，依法即時通報權責機關應處，以能機先導正視聽。

國安局表示，國安單位對衝擊國家安全的不實訊息，造成社會不安定的情訊，歷來都會高度關注，其中輿情蒐集均為網路公開場域，民眾均可自由連結流覽，閱讀評論，國安局並未干涉及箝制我國珍視的言論自由。