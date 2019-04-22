要與朱立倫較勁？王金平：只是來看老朋友

2019-04-22 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



已宣布參加國民黨內總統初選的前新北市長朱立倫，上周六到花蓮會面前花蓮縣長傅崐萁，朱前腳剛走，也要參選總統的前立法院長王金平後腳就到花蓮，今日上午8時30分現身在傅崐萁自宅。王金平表示，今天來了解地方建設需求，「也來看看老朋友」。傅崐萁則說，未來王前院長若有機會服務全國鄉親，相信蘇花改二期、國道六號延伸到花蓮就有機會落實。

朱立倫20日到訪花蓮與傅崐萁共進午餐，過了兩天，王金平今日上午也拜會傅，現場還有數十名花蓮市、吉安鄉村里長，爭相跟王金平握手致意。

王金平說，今天到花蓮關心地方建設需求之餘，也關心老同事。有媒體問，花蓮民眾希望傅崐萁回國民黨爭取不分區立委，王金平回答，尊重傅的意願；針對黨中央要徵召韓國瑜一事，王也說尊重黨中央的做法；朱立倫前天才來花蓮，王金平表示，相信大家都來給傅崐萁加油，同樣關心東部建設。