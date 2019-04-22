網紅實測「媽祖託夢郭台銘選總統？」 結果太玄了！

2019-04-22 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘投入國民黨總統初選，並表明是「媽祖託夢一定要我出來選」。氣球達人、YouTuber造型氣球柯男，為了驗證「是否真的媽祖託夢給郭台銘」，郭董是否說謊？造型氣球柯男抱著打臉心態，回到板橋慈惠宮擲筊，並發揮柯南精神問媽祖，知不知道郭台銘？知不知道2020有大選？真的有託夢給郭台銘選總統嗎？結果都是聖杯，原本是想打臉郭台銘的柯男也忍不住說，「太玄了！」

郭台銘投入國民黨2020總統初選，為政壇投下震撼彈，媽祖託夢說也成為熱門時事，網紅YouTuber造型氣球柯男重回板橋慈惠宮擲筊實測「媽祖真的託夢郭董選總統？」，並強調一鏡到底，結果連問媽祖，知不知道郭台銘這個人？知不知道台灣2020有總統大選？是不是真的有託夢給郭董選總統？結果連問三個問題都是聖杯。柯男不死心，還連問兩次確認「有無託夢郭董選總統」？結果同樣都是聖杯，讓他驚呼，難道媽祖真的有託夢！「也太玄了吧！」「連我都嚇到了！」