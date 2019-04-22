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兩岸政治協議需公投修法 藍綠無共識保留送協商

2019-04-22 12:08聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

立法院內政委員會今審查「台灣地區與大陸地區人民關係條例增訂第五條之三條文草案」，因應中國大陸「一國兩制臺灣方案」，未來只要涉及政治議題必須經過國會雙審議及公民投票程序。不過由於藍綠委沒有共識，全案保留送協商。

行政院修法版本說明指出，針對中國大陸「一國兩制台灣方案」，明定有關涉及政治議題協議之處理程序，須由行政院向立法院提出協議締結計畫及憲政或重大政治衝擊影響評估報告，並完成事前、事中及事後民主監督程序，經國會雙審議、舉行聽證、全國性公民投票程序，獲民主充分授權始得簽署協議及換文。

此外，為捍衛自由民主憲政秩序，明定主權國家地位與自由民主憲政秩序之毀棄或變更，不得作為政治議題談判及協議之項目。

行政院版修正草案明定，行政院應於協商90天前提出影響評估報告，經立委3/4出席、出席立委3/4同意才能開啟簽署協議的協商。開啟談判後，經立委3/4出席、出席立委3/4同意後，再交由公民投票，有效同意票需超過投票權人總額半數協議才能生效；若協商談判時，立法院判斷雙方談判協商已無法依照締結計畫進行時，得經全體立委1/2以上決議，要求負責協議的機關終止協商。

行政院投票立法院
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