立院初審：總統候選人財產申報須上網公告
大選將至，立法院司法法制委員會今初審通過「公職人員財產申報法」部分條文修正，未來總統、副總統及縣、市級以上公職候選人的財產申報資料由各級選委會公告上網；並明訂總統、副總統及縣市級以上公職候選人的裁罰機關，避免有違法，卻沒機關可以開罰。
根據現行「公職人員財產申報法」，總統、副總統及縣市級以上公職候選人若是違犯財產申報義務，並無裁處罰鍰的管轄機關，因此立委莊瑞雄提案修正第14條，要將裁罰受理機關訂為各級選舉委員會，司法法制委員會今初審就通過此修正，明定違犯財產申報義務的總統、副總統及縣市級以上公職候選人，裁罰機關由各級選舉委員會處理。
法務部次長蔡碧仲答詢時指出，先前沒有裁罰機關，所以針對總統、副總統及縣市級以上公職候選人至今沒有罰也沒有查，因為沒有意義，目前法律不完整，確實有申報義務就要遵守，有違反要裁罰，因此得要有機關負責裁罰，非常認同草案修正方向。立委洪慈庸則質疑修法後，中選會是否能應付開罰能量，中選會則表示尊重立法院決定。
至於總統、副總統及縣市級以上公職候選人雖然須申報財產，但並無上網公開的規定，此次初審也通過立委李俊俋提案修正第6條，未來總統、副總統及縣市級以上公職候選人應於收受申報10日內，予以審核彙整列冊，供人查閱，並由各級選委會上網公告。
立委段宜康質詢時也質疑，總統、副總統及縣（市）級以上的公職候選人，以及縣市議員等財產申報，本來只能一年申請1次查閱，不能影印、錄影、拍照、謄抄也不能唸出聲音，得要默記，這似乎有點矯枉過正，建議在立法院年底審查預算之前，放寬查閱次數。
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