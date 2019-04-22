立院初審：總統候選人財產申報須上網公告

2019-04-22 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



大選將至，立法院司法法制委員會今初審通過「公職人員財產申報法」部分條文修正，未來總統、副總統及縣、市級以上公職候選人的財產申報資料由各級選委會公告上網；並明訂總統、副總統及縣市級以上公職候選人的裁罰機關，避免有違法，卻沒機關可以開罰。

根據現行「公職人員財產申報法」，總統、副總統及縣市級以上公職候選人若是違犯財產申報義務，並無裁處罰鍰的管轄機關，因此立委莊瑞雄提案修正第14條，要將裁罰受理機關訂為各級選舉委員會，司法法制委員會今初審就通過此修正，明定違犯財產申報義務的總統、副總統及縣市級以上公職候選人，裁罰機關由各級選舉委員會處理。

法務部次長蔡碧仲答詢時指出，先前沒有裁罰機關，所以針對總統、副總統及縣市級以上公職候選人至今沒有罰也沒有查，因為沒有意義，目前法律不完整，確實有申報義務就要遵守，有違反要裁罰，因此得要有機關負責裁罰，非常認同草案修正方向。立委洪慈庸則質疑修法後，中選會是否能應付開罰能量，中選會則表示尊重立法院決定。

至於總統、副總統及縣市級以上公職候選人雖然須申報財產，但並無上網公開的規定，此次初審也通過立委李俊俋提案修正第6條，未來總統、副總統及縣市級以上公職候選人應於收受申報10日內，予以審核彙整列冊，供人查閱，並由各級選委會上網公告。