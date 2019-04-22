影／為挺韓國瑜表態 他的競選看板只見魚不見人

2019-04-22 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



「唉，怎麼剩下吳郭魚，啊人咧？」國民黨基隆市黨部主委黃希賢表態參選立委，他的競選看板昨天傍晚把自己的人像，換成力挺「吳郭魚」還附上一條魚的照片，讓人眼睛一亮，黃希賢說，他心中最理想總統人選是韓國瑜，但韓至今未表態，造成很大的困擾，他希望國民黨能夠贏，先確定總統人選，立委才會比較好選。

韓國瑜訪美回來，親自到機場接機的黃希賢說，韓國瑜是他心中最理想總統人選，黨內先是有意要徵召他出來選，現在郭台銘跳出來，他希望選或不選，韓應該要明確表態，郭台銘要參加初選，如果韓不選，郭參加黨內初選，就依黨內機制，由主席吳敦義挑出最強者，參選2020總統。

他認為現在這個局「吳郭魚」是最符合人民期盼的最佳組合，郭台銘有錢，韓國瑜有人氣，吳敦義是king maker ，如果這三人調和好，大家拚經濟，泛藍大團結，勝選在望。

黃希賢分享網路一篇文章，心有戚戚的說，2020大選，有兵源更需子彈糧草，各項支出動輒上億，它與縣市長選舉不同，一瓶礦泉水、一碗滷肉飯是不夠的，沒子彈只能打架，不能打仗，這應是韓國瑜一直不敢鬆口的原因。

國民黨已經沒錢，何況還有各縣市立委合併選舉，今郭董欲参選，吳主席簡直是巨艦來援，現在藍營有二大優勢，一、兵源有韓國瑜。二、子彈、糧草有郭董。

大家不應自亂陣脚、不宜内鬨，藍營自會推出最適宜之人選，只要能擊敗賤黨、消滅東廠，都要團結、全力支持，就看「吳郭魚」(吳敦義、郭台銘、韓國瑜)如何整合。