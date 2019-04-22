影／陳明通提兩岸比照歐盟模式 朱立倫諷：天方夜譚

2019-04-22 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



行政院陸委會主委陳明通拋出以歐盟模式處理兩岸關係，前新北市長朱立倫今天上午回應說，希望陸委會主委要務實一點，別講天方夜譚的事情。