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阿扁也曾提歐盟模式、兄弟一家人 陳明通卻說不知道

2019-04-22 11:27聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

陸委會主委陳明通接受《自由時報》專訪，提及兩岸未來政治關係安排的可能性，可包括歐盟模式、兄弟之邦等。但陳受訪表示沒這個想法，被媒體問到是引用誰的說法，陳要媒體「自己想像」，最後在立法院內政委員會備詢時，遭國民黨立委曾銘宗逼問，才坦言是「辜寬敏」，曾則表示，前總統陳水扁也曾提過，但曾在陳水扁總統任內也擔任陸委會主委、副主委的陳明通，卻搖頭說不知道。

內政委員會今審查「台灣地區與大陸地區人民關係條例增訂第五條之三條文草案」並備質詢。

曾銘宗針對媒體專訪內容詢問陳明通，指他贊成兄弟之邦、歐盟模式？陳表示，他不贊成。曾繼續問，那以前是有誰提過這樣的看法？陳明通說這個大家都知道了，媒體自己去找一找，google一下大家就知道了，還說「這個是不是私底下在跟委員報告」。

曾銘宗追問陳到底是誰提過，我們在我們在公開場合認證，就不要私底下報告。此時陳明通才坦言是「辜寬敏」，而曾根據過去的報導表示，「阿扁也提過」（陳明通為陳水扁執政時的陸委會主委），陳明通則搖頭說，他不知道。曾再度強調，阿扁跟辜寬敏都提過，陳明通則說，那是過去的事了。

曾銘宗追問陳，「所以你不贊成？」陳明通說，「對，我不贊成」。現在我們是要捍衛國家的主權跟尊嚴，建立一個高門檻的監督機制。

陸委會主委陳明通。本報資料照片
陸委會主委陳明通。本報資料照片
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陳明通陸委會陳水扁
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