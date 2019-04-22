韓國瑜談「太監穿西裝」 柯Ｐ：軍法適用範圍要講清楚

2019-04-22 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲。記者曾吉松／攝影 分享 facebook 鴻海董事長郭台銘曾說過「民主不能當飯吃」，這一句話隨著郭台銘日前宣布投入國民黨內總統初選後，再度被網友起底，總統蔡英文更抨擊「沒有民主，只能要飯吃」，郭董則是再度反擊稱並非否定民主，而是想強調民主動能須化為經濟成果；不料蔡英文昨又在臉書反問郭「中國式的民主，是台灣人民吃得下去的飯嗎？」雙方你來我往，引發網路論戰。

對此，台北市長柯文哲直言，這就是口水戰。

柯文哲表示，自己的態度比較不一樣，我們不要拿五年前一句話，然後憑一句話來反映，講話都有前因後果，如果是他的話，就會請郭台銘再出來說一遍，搞不好他現在態度都改變了。

此外，對於高雄市長韓國瑜日前批評台灣軍隊沒軍法，增加國防預算無濟於事，並以「太監穿西裝」來比喻，認為太監即使穿上Armani西裝，他還是太監，引發熱議。

對此，柯文哲說，國軍還是有軍法，適用的時間、範圍要講清楚，洪仲丘事件後，一下子軍法適用範圍大幅限縮，如今事過境遷，可以拿出來討論。

柯文哲強調，自己也不會用一句話評論一個人，這個就是口水戰，對國家也沒有什麼好處啊。

至於是否覺得恢復軍法比較好嗎？柯文哲未正面回應，僅說「範圍啊」。