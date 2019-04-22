續挺國軍 蔡英文：照顧軍人跟退軍是最重要的工作

2019-04-22 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



蔡英文總統近日槓上高雄市長韓國瑜的「國軍太監說」，她今接見「美國海外作戰退伍軍人協會」時續挺國軍，她表示軍人是國家的支柱，也是區域安全的第一線，和平靠國防不是口號，是軍人每天的任務，因此身為三軍統帥，無論是照顧軍人跟退伍軍人都是她最重要的工作。

適逢台美關係法立法40周年，美方訪團頻頻來訪，蔡英文今接見美國海外作戰退伍軍人協會羅倫斯總會長一行人，她致詞時指出，執政黨自2016年執政之後，就對軍人十分關注，同時在國安防衛上、軍人福利、國機國造、國防產業等等，都有很多政策的方向在支撐，對於國防產業，軍人福利照顧，各種汰換等等也做了很多努力。

蔡英文說，去年通過的年金改革方案，是為了建立長留久用為制度，留住人才培養人才，她認為建立現役軍人尊嚴，才能讓退伍軍人同享榮耀，且軍人是國家的支柱，也是區域安全的第一線，和平靠國防不是口號，是軍人每天的任務，而她身為三軍統帥，無論是照顧軍人跟退伍軍人都是她最重要的工作。