專訪說兩岸可成兄弟之邦或歐盟模式 陳明通改口

2019-04-22 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



陸委會主委陳明通接受《自由時報》專訪，提及兩岸未來政治關係安排的可能性，可包括歐盟模式、獨立國協模式，或建交成為更緊密的盟邦，如「兄弟之邦」等。但陳上午接受媒體訪問時澄清「政府沒有這個政策，也沒有討論過這樣的事情」，還說「我個人沒這個想法」。

陳明通解釋，此專訪最主要是在強調主權國家地位跟民主憲政體制不能做為協商的議題，我們要捍衛主權國家的地位，任何的政治談判不能有前提。至於裡面所提到的（兄弟之幫、歐盟模式）是過去有人有這樣的說法，我們尊重這樣的一個看法。

媒體詢問陳明通，現在會提出來討論嗎？陳明通說，不會，政府沒有這種想法。這只是社會上有人提過，大家都知道是誰提過。

媒體再問陳，建交的方向是否朝歐盟邁進？陳明通再度強調，那個標題不是他的意見，我們沒有討論這個，這也不是政府的政策，那些例子只是別人講過，我們尊重別人的看法。

媒體質問陳，他居然拋出來卻說不是建議？陳明通說，自己沒有拋出這樣的想法，政府沒有討論過，也不是政府的政策，只是有人提過這樣的看法。對於兄弟之幫，他也說，這不是他的意見，並說媒體也知道是哪些人講的。

對於陳明通個人怎麼想？陳明通則說，「我個人沒有這個想法」。

媒體追問陳明通，對於這篇專訪，他覺得是報導錯誤還是現在想法不一樣？陳明通說，他只是舉例社會有這樣的看法。媒體又問，「那你不認同為什麼舉例？」陳明通說，社會有各種看法去討論。媒體再問陳引用誰的說法，陳要媒體自己去查，他說，過去有很多人都提過，但自己沒有這個想法；至於引用誰的說法，陳說，「你可以去想像，你們可以想像得到啦！」