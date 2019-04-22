「總統，卓主席真的在撕裂嗎？」林濁水三問蔡英文

2019-04-22 08:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



對於蔡英文總統的「民調分裂說」，民進黨大老林濁水三問蔡英文。本報資料照片 分享 facebook 民進黨大老林濁水上午在臉書發文指出，民進黨主席卓榮泰是在開什麼玩笑？蔡英文總統明明說「只要辦了民調，民進黨就會分裂」，卓卻硬是在各地11個立委選區舉辦一連串的民調，這不是還在沒有死心的總統初選民調還沒辦之前，就非先把民進黨撕裂得七零八碎不可。

林濁水反問，「總統，卓主席真的在做撕裂的事嗎？」還是認為只有民調才最可能讓爭執的各方心服口服？才能結束僵局、才能真正達到整合團結的效果？總統，真的請妳再三思，再想想。