【重磅快評】「太監穿西裝」之亞曼尼無用論

2019-04-22 08:23 聯合報 主筆室



高雄市長韓國瑜訪美時談及台灣國防戰力問題，認為問題不在增加國防預算，而在軍隊沒有軍法，軍隊失掉靈魂、沒有紀律，就像「太監穿西裝」。蔡英文總統認為韓國瑜此話打擊國軍士氣，怒氣沖沖要他「把話收回去」。

韓國瑜、蔡英文的口角，民進黨大老林濁水形容為「張飛打岳飛，關公戰秦瓊」，純粹是笑鬧一場，時空不在一起，完全沒交火；林濁水的點評妙不可言，但嫌天馬行空，國人搞不清楚蔡韓到底吵些什麼。

佐以一些場景的解讀，或許較易理解蔡、韓究竟吵什麼。洪仲丘遭虐死案發生後，軍事審判法在民國102年修正，軍法案件自此移轉司法機關審理，實質拔掉了軍隊的軍法「牙齒」。

沒了軍法後的部隊有什麼影響？一個個案或許能解釋。一位不到50歲英姿勃發的少將旅長報退，太多人難以理解，軍中鴻圖大展，前景一片大好，為什麼報退？少將說，他只說了調皮搗蛋的兵幾句，解散後兵沒走，上前告訴他「你侮辱我，告你，等著接法院傳票…」

再看民國45年完成立法的軍事審判法，定位軍法是統帥權的一部份，為了確保戰力，必須貫徹軍令、嚴肅軍紀，需要軍法權的配套；所以軍法權跳脫司法權，自成一個系統；部隊統帥可以基於領導統御的需要，指揮軍法權運作，以鞏固部隊領導的權威。

軍事審判法施行40餘年，剝奪人權的事實遭到關切，民國86年遭大法官釋憲認定違憲，軍事審判法相關條文2年屆滿即失效，軍法權不再是統帥權的一部份，但軍方仍擁有軍法權對軍中案件有完整審理權。

其間關鍵是江國慶遭冤殺案。時任空軍作戰司令的陳肇敏，指揮應不得入場的反情報隊介入取供，之後自家軍事法庭判決，國防部覆判發回更審，陳肇敏竟然仍指派一審同一組軍法官負責審理。後果無須推論，置人權於無物的司令，豈止是令人髮指。

蔡總統認為此時平常靠司法、戰時回覆軍事審判體制的見解可以討論，見仁見智；畢竟102年廢除軍事審判法迄今已6年餘，部隊的狀況何如，可付諸公評。沒打仗，很難說得準。