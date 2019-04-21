彭文正指陳菊與節目停播有關 總統府：立即停止造謠

2019-04-21 22:00 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



彭文正。本報資料照片 分享 facebook

總統府稍早發聲明，否認談話性節目主持人彭文正於個人臉書指總統府秘書長陳菊秘書長於上周五（19日）召集電視台高層，並指示以所謂「假財報」為由停播「政經看民視」節目。

總統府表示，陳菊並無彭文正所稱會見，所謂電視台高層被「叫進」總統府一事，純係虛構，更遑論有指示等節。

府方也說，提醒彭文正，基於新聞倫理或個人法律責任，類似不實言論都極不恰當，也是社會不良示範，應立即停止造謠、誤導社會輿論的行為。