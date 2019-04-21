影／談兩岸關係 賴清德：台灣要獨立自主不成為第二港澳

2019-04-21 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



前行政院長賴清德今天到雲林虎尾誠品書店簽書，有支持者致贈墨寶「台灣自主、人民幸福」，賴也有感而發談兩岸關係，他認為，台灣要獨立自主不要成為第二個香港、澳門。

賴清德說，台灣目前局勢險峻，只要走到基層大家對於未來都感到憂心，因為中國國家主席習近平今年二月提出習五點，而五點有兩個重點，第一是中國已開始合併台灣的進程，第二則是習近平公開宣稱九二共識是只有一個中國的原則，並不是國民黨所說的一中各表，習給台灣的路只能走向香港、澳門。

賴認為，若要照習近平所說成為第二港澳，那台灣前人幾百年來就不用那麼努力，台灣好不容易是個主權獨立的國家，也有民主自由生活，若要接受習近平的條件，相信大家都不會認同，絕對不會想要成為第二個港澳。

他提到，國民黨提出解決之道是和平協議，大家也知道中國早已跟西藏簽訂過和平協議，但事實証明根本無效，中國照樣鎮壓西藏，許多喇嘛因此犧牲，達賴喇嘛也流亡，台灣不該成為第二個港澳，也不該成為西藏。

賴清德表示，台灣的困境就是要獨立自主才能解決，他曾到以色列參訪，詢問以色列同樣有「惡」鄰居該如何解決，以國總理跟他說，在強敵環伺之下生存，是追求獨立自主，並與鄰國合作，人民因合作得到信任，和平才能水到渠成。