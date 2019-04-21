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影／談兩岸關係 賴清德：台灣要獨立自主不成為第二港澳

2019-04-21 17:11聯合報 記者李京昇╱即時報導

前行政院長賴清德今天到雲林虎尾誠品書店簽書，有支持者致贈墨寶「台灣自主、人民幸福」，賴也有感而發談兩岸關係，他認為，台灣要獨立自主不要成為第二個香港、澳門。

賴清德說，台灣目前局勢險峻，只要走到基層大家對於未來都感到憂心，因為中國國家主席習近平今年二月提出習五點，而五點有兩個重點，第一是中國已開始合併台灣的進程，第二則是習近平公開宣稱九二共識是只有一個中國的原則，並不是國民黨所說的一中各表，習給台灣的路只能走向香港、澳門。

賴認為，若要照習近平所說成為第二港澳，那台灣前人幾百年來就不用那麼努力，台灣好不容易是個主權獨立的國家，也有民主自由生活，若要接受習近平的條件，相信大家都不會認同，絕對不會想要成為第二個港澳。

他提到，國民黨提出解決之道是和平協議，大家也知道中國早已跟西藏簽訂過和平協議，但事實証明根本無效，中國照樣鎮壓西藏，許多喇嘛因此犧牲，達賴喇嘛也流亡，台灣不該成為第二個港澳，也不該成為西藏。

賴清德表示，台灣的困境就是要獨立自主才能解決，他曾到以色列參訪，詢問以色列同樣有「惡」鄰居該如何解決，以國總理跟他說，在強敵環伺之下生存，是追求獨立自主，並與鄰國合作，人民因合作得到信任，和平才能水到渠成。

賴說像以色列農業強，而幫助約旦、埃及等國家，也幫助中東國家資安問題，他也相信只有不斷合作、接觸與了解，生活才能達到和平，以色列的經驗就是要告訴大家，台灣只有獨立自主才能生存，「獨」就是台灣主權獨立、「立」是經濟立足台灣佈局全球、「自」則是自由、「主」是民主，如此之下相信台灣未來不會成為第二港澳或西藏。

前行政院長賴清德（左）獲贈書法墨寶。記者李京昇／攝影
前行政院長賴清德（左）獲贈書法墨寶。記者李京昇／攝影
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習近平西藏以色列兩岸關係
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