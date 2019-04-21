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賴清德唯一推薦葉宜津？ 李退之：我不會被選邊站

2019-04-21 14:32聯合報 記者謝進盛╱即時報導

立委參選人李退之。 聯合報系資料照／記者吳淑玲攝影
立委參選人李退之。 聯合報系資料照／記者吳淑玲攝影
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民進黨台南市第一選區立委初選競爭激烈，行政院前院長賴清德後援會總會長康銀壽今出席立委葉宜津賴清德聯合後援會時，強調「賴清德唯一推薦的人選是葉宜津」，吹皺初選選情。立委參選人李退之中午在臉書表示，支持走完初選程序，這才是民進黨最寶貴的民主資產。

李退之在臉書發文「我挺民進黨最寶貴的民主資產，我始終如一，我不會被選邊站」明志，強調他隨賴清德內閣總辭返鄉，但他沒有態度搖擺，一下子要英德合作，一下子又要力挺賴清德。

李指出，他更擔憂的是，在立委民調提名後，可能會有更多的立委提名人被行政資源迫使表態選邊，屆時賴清德可能會遭到更大的壓力，他再度呼籲所有的參選同志，堅定支持一個初選產生的總統候選人，否則單純個人的表態，到時要是所有的立委參選人被迫秀出支持簽署書，比簽署書的數量可能賴就比輸了。

李退之臉書內容如下：

我挺民進黨最寶貴的民主資產，我始終如一，我不會被選邊站！

我對賴院長的態度是始終如一，我是他擔任院長之後，最早被邀入閣的政務官，也是他內閣總辭之後，隨他返回南部的，也是在他初選登記參選總統之後，在媒體上在政論節目上與英系立委唇槍舌劍捍衛初選程序正義的。

我並沒有態度搖擺，一下子要英德合作，一下子又這個要力挺賴清德，到現在為止我仍然謹遵他的指示，不選邊不表態，支持一個公平公正的初選制度！同時全力支持一個初選制度產生出來的總統候選人！

因為我更擔憂的是，在立委民調提名之後，可能會有更多的立法委員提名人，被行政資源迫使表態選邊，屆時賴清德院長可能會遭到更大的壓力，因此我再度呼籲所有的參選同志，堅定支持一個初選產生的總統候選人，否則單純個人的表態，到時候要是所有的立委參選人被迫秀出支持簽署書，比簽署書的數量可能賴院長就比輸了！

所以我，李退之，在此再度呼籲所有的參選同志，全力支持本黨通過初選產生的總統候選人，支持走完初選程序，這才是民進黨最寶貴的民主資產！

立委參選人李退之中午在臉書強調支持走完初選程序，這才是民進黨最寶貴的民主資產。圖...
立委參選人李退之中午在臉書強調支持走完初選程序，這才是民進黨最寶貴的民主資產。圖／擷自李退之臉書
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賴清德民進黨李退之
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