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陳文成案與林宅血案檔案 解密關鍵權責在總統手上

2019-04-21 13:14聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國家安全局因拒絕提供包括陳文成、林義雄林宅血案在內的戒嚴時期政治檔案，被民進黨高層指為掣肘轉型正義。根據透露，此案關鍵在於國安局第三處以「國家情報工作法」中，「涉及情報來源、管道或組織及有關情報人員與情報協助人員身分、行動或通訊安全管制之資訊，不得洩漏」等條款，指案內涉及當年軍、警、情、治系統對相關案情布建資訊，且至今有影響力，堅持維持「永久機密」，國安局至今仍不改這個立場。

總統府秘書長陳菊日前接受專訪表示，陳文成案與林宅血案是謀殺案，與國家機密應永久保密無關，國安局將逐案重新檢視檔案的機密等級與保密期限，兼顧轉型正義及國家安全，依法適當處理。對於國安局據國家機密保護法第12條規定，涉及國家安全情報來源或管道之國家機密應永久保密，陳菊認為，如果台灣佈建在敵後或外國的情報員可能需要如此，但陳文成案與林宅血案是謀殺案應與此無關。

對此國安局上午表示：國安局存管國家機密永久保密的政治檔案，因涉及情報來源或管道，受制現行法律制約，致無法解密。案經上級機關國家安全會議召會研討後，國安局將依指示重新檢審檔案內容，進行適當處理。

但有官員指出，國家機密保護法與國家情報工作法，均訂有「依法保密及解除機密」條款，國家機密保護法就有定期審認與降、解密的機制，法規權責由總統與國家安全會議掌管。也就是說，蔡總統握有解密與否的權責。國安官員也證實，民進黨執政時的總統陳水扁，同樣核定這些案件為「永久機密」。但國安會目前僅要求國安局「檢討」密等，並未下令解密。

官員說，此案要由承辦單位依法個案檢審，再簽陳權責長官核定，決定是持續保密或解密。但據稱，負責此案評估的國安局國內處至今仍堅持相關檔案不解密的立場，原因相關案件涉及軍警情特布建方式與情報來源，涉案人員至今在世或有影響力，解密後影響布建誠信，衝擊未來情報工作本質，甚至引發政治風暴。聲稱經布建提供情資人員與管道若無法保密，案經數十年後仍遭公布，未來各情治機關如何從事情報蒐集工作？

國安官員證實，民進黨執政時的總統陳水扁，同樣核定陳文成與林宅血案等案件為「永久機...
國安官員證實，民進黨執政時的總統陳水扁，同樣核定陳文成與林宅血案等案件為「永久機密」。本報資料照片
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國安局陳文成
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