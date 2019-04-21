蔡賴延長賽 立委初選民調廝殺 南部立委挺賴救選情

2019-04-21 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



民進黨總統初選蔡賴之爭延長賽，522立委初選後才正式攤牌。不過11個立委選區初選民調，率先本週一、4月22日起進行，立委初選殺到見骨，抹黑、言論攻擊流竄，還傳出爭取提名人選，擔心民調公司被特定陣營掌控，難保結果不會被「下功夫」，民進黨茶壺裡的派系鬥爭再度搬上檯面。

蔡賴之爭延長賽，兩人攤牌之前，立委初選率先開打，立委李俊俋憂心，這是一場怪異的初選；資深國會阿姐葉宜津選情告急，儘管黨下令不能表態挺蔡或賴，但迫於基層壓力，葉打出挺賴清德看板，今天還成立與賴清德的聯合後援會；同樣激戰的宜蘭選區，現任陳歐珀被則被對手黃適超攻擊無誠信。

爭取台南第一選區提名的現任立委葉宜津，在前副市長顏純左、前議員賴惠員、前農委會副主委李退之的多方夾擊下，選情緊繃，找來現任立委錄影推薦、南下陪同掃街，甚至不顧黨中央下令，不能選邊站，葉打出選舉看板表態挺賴清德，葉今天更與林俊憲、郭國文、民進黨市議會黨團總召林宜瑾、市議員邱莉莉等人，一同成立聯合後援會，面對黨基層焦慮，葉以「聽見台南人心聲與期望」，「必須和台南人站在一起」，所以跟蔡總統說抱歉。

另外嘉義選區同樣競爭激烈，市議員王美惠、前議員黃盈智、前議長之女林柏妗挑戰現任李俊俋，李俊俋的初選保衛戰除找蘇貞昌、多位立委同志推薦，強打政績牌、勤跑地方基層，也訴求「嘉義價值」。李罕見打出告急牌，說這次是有史以來民進黨最怪異的初選。李提到，對手不斷攻擊他「人不都在嘉義」，讓他不得不喊「大人，冤枉啊！」「週末大家看到我，難道看到鬼？」，地方充斥各種對手的抹黑、流言。

李也憂心，地方還流傳「外太空勢力」介入，質疑對手疑似結合派系、不同黨派人士，要聯合次要敵人打擊首要敵人，並且刻意操作初選民調。