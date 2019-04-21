昔稱「扶輪社員是肥羊」 柯今改口對城市經濟有幫助

2019-04-21 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市長柯文哲今早到圓山大飯店出席國際扶輪社3481地區年會致詞，他除感謝扶輪社在2017台北世大運提供協助，也提到扶輪社2021年世界年會在台北舉辦時將比照世大運規格，認為社員4萬人來台北，對城市經濟發展一定很有幫助，還強調「這次不會失言了」，引來哄堂大笑。

柯文哲前年曾提到2021年國際扶輪社要在台北市開世界年會，當時稱「4萬個有錢人要來台北，當然要狠狠撈一把」、「讓他們卡刷到爆」等，把扶輪社員當「肥羊」惹議，也遭外界批評失言。

柯今表示，扶輪社創立至今已114年，在台灣有12個地區，會員達3.4萬人，其中3481地區歷史最悠久，會員2600人，致力於服務社會，如地區扶輪日、扶輪反毒公益路跑、偏鄉英文成果發表等，但他身為台北市長，最感謝的還是扶輪社在2017年對台北世大運的協助，如承諾票賣不出會幫忙買、世大運踩街嘉年華等。

柯說，他知道最近對扶輪社最重要的事是2021年世界年會要在台北舉辦，「這個沒問題」，當時他已指定民政局長藍世聰當聯繫窗口，市府也有專案小組，「會比照世大運規模來做」，因為他算一算，4萬名社員從各地前來，對台北市經濟發展一定很有幫助，「這次不會失言了」。

柯也為上次失言緩頰表示，「上次是用比較通俗的話來形容啦」，因為扶論社在四大社團也是財經實力最雄厚的團體。