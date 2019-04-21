蔡賴將協調到最後一刻 尚未討論破局處理模式

民進黨總統初選陷入各自喊話階段，蔡英文總統日前指出，一旦有民調，恐讓黨無法團結，行政院前院長賴清德則要蔡英文別害怕民調。黨中央今重申初選機制沒有因此改變，若是協調不成，黨中央還是要訂出遊戲規則，但目前還沒有談到5月22日之後的工作。

黨內初選延長賽，蔡賴的協調效果目前有限，尤其蔡英文的「民調分裂說」，就讓各界推測初選制度是否產生「連鎖反應」。總統府發言人林鶴明則表示，這是部分媒體刻意斷章取義，總統已經說過，她是黨員尊重黨的制度。

林鶴明說，對總統來說，身為總統，她的每一分鐘，就是專注於總統的工作，對外守住國家主權，爭取更多國際的合作與支持；對內繼續總體經濟的轉型升級，如同昨天的五加二徵才博覽會，讓國民有更多更好的工作機會，國家經濟動能持續上揚。

行政院前院長賴清德發言人林聖哲則表示，相信民進黨中央一定有大智慧可以用公平、公正、公開的方式完成初選程序，立場堅定就是要走完初選；親賴立委郭國文說，對於民調，總統有些主觀意願與期待，但是黨的制度維繫在多數黨員認知上，是很重要的事情，相信總統不至於想要影響黨中央，如同賴清德一樣相信理性黨員。

但郭國文表示，基層目前都憂心忡忡，不只是協調小組對於後續應該要有個確定方向，而是整個黨內共識都還沒形成，讓基層十分焦慮民進黨到底要派誰出線，始終一顆心懸著無法安定。

對於「民調分裂說」，民進黨發言人周江杰表示，不會影響後續蔡賴初選的協調，整個初選協調機制並沒有改變。周江杰提到，蔡總統提到的擔心黨分裂，就是五人小組目前要努力的方向。