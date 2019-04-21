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理想台灣總統七特質 賴蔡民調結果：賴清德完勝蔡英文

2019-04-21 12:07聯合報 記者林麗玉╱即時報導

民進黨總統初選蔡賴之爭延長賽，台灣民意基金會今天公佈最新「蔡賴支持度民調」，賴清德還是遙遙領先，儘管賴蔡差距縮小，但賴領先蔡20個百分點。另外，台灣民意基金會也針對「理想台灣總統」七個特質調查，包括誠實值得信賴、有能力促進台灣經濟發展、關心一般老百姓需要等七面向，賴清德完勝蔡英文，差距最大的是「誰比較關心一般老百姓的需要？」賴贏蔡32.6個百分點，差距最小的是「提升台灣國際地位與尊嚴」，不過賴也贏蔡9.4個百分點。

台灣民意基金會針對理想台灣總統七項特質調查，「誰比較誠實且值得信賴？」蔡英文支持度27.8%，賴清德支持度有47.6%，賴高於蔡19.8個百分點；至於「誰比較有能力促進台灣經濟發展？」賴清德支持度52.3%、蔡英文23.2%，賴大勝蔡29.1個百分點；「誰比較有能力處理複雜兩岸關係？」民調則顯示，賴清德支持度41.9%、蔡英文30.7%，賴清德仍勝蔡英文11.2個百分點。

另外，「誰比較有能力提升台灣國際地位與尊嚴？」民調顯示，蔡清德以42.8%勝過蔡英文的33.5%；「誰比較有能力為台灣帶來需要的改變？」賴清德也以52.8%大勝蔡英文的24.6%；至於「誰比較具有強有力國家領導能力？」賴清德也以52.7%贏過蔡英文的26.3%；「誰比較關心一般老百姓需要？」賴以53.9%同樣大贏蔡英文32.6個百分點。

董事長游盈隆表示，賴清德在七項理想台灣總統的特質遠勝過蔡英文，其中差距最大的是關心一般老百姓的需要，賴高出蔡32.6個百分點、差距最小的是「提升台灣國際地位與尊嚴」，不過賴也贏蔡9.4個百分點。

台灣民意基金會針對「理想台灣總統」七特質調查，賴清德完勝蔡英文，其中差距最大的是...
台灣民意基金會針對「理想台灣總統」七特質調查，賴清德完勝蔡英文，其中差距最大的是「誰比較關心一般老百姓的需要？」賴贏蔡32.6個百分點，差距最小是「提升台灣國際地位與尊嚴」，賴也贏蔡9.4個百分點。 記者／林麗玉攝影
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