視察環狀線「送大紅包」蘇貞昌：核定通過二階段1400億

2019-04-21 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



捷運環狀線第一階段預計今年底通車。新北市長侯友宜今天與行政院長蘇貞昌前往捷運環狀線新北產業園區站察看施工現況。侯友宜則當場向蘇拜託環狀線一、二階段及淡江大橋儘速核定。蘇貞昌則表示，今天來送「大紅包」，第二階段經費1377.92億，近1400億元核定通過，新北也要加快行程速度。

侯友宜表示，捷運環狀線第一階段即將通車，未來民眾轉乘不再需要繞到台北市中心，也能大幅縮短整體通勤時間，希望環狀線第一階段能盡快辦理履勘，並讓機場線新北產業園區站能盡快提供民眾預辦登機及行李托運服務，以及在該路線增設A2a三重站與A5a泰山站兩個車站。

至於環狀線第二階段已通過國家發展研究會審議，侯友宜也希望中央能盡快核定，未來環狀第二階段開通後，可直接由環狀線轉乘文湖線直達內湖科學園區，除了可串連了新北與內湖兩個產業帶，兩地的旅行時間也縮減為原來的一半，有利雙北產業的交流發展。

另外，侯友宜還提到淡江大橋，他說，淡江大橋目前已開工興建，請中央儘速核定有關八里輕軌的可行性研究，而五股泰山輕軌、深坑輕軌等路線，也希望在蘇貞昌任內能支持進行開發，至少可行性評估通過。