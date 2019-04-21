為扁案「還原真相」陳師孟曾約司法院前院長

2019-04-21 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



監察委員陳師孟上任後積極前總統陳水扁貪瀆案，認為陳水扁遭政治迫害，連司法院前院長賴浩敏都被傳去調查。賴浩敏說，陳師孟認為前總統馬英九曾召集他在內的司法首長餐敘，親口交代扁案要如何處理，但他回應陳師孟，「要關說也不會大陣仗昭告天下，這是最爛的方法」，馬英九一次都沒有找過他問案子。

賴浩敏說，陳師孟認為陳水扁被政治迫害，懷疑所有承辦扁案的法官都有問題，連他都被傳去調查。他原先不想去，但心想自己坦坦蕩蕩，沒什麼好擔心的，原先陳師孟釋出善意，表示可以配合他方便的地點調查，他則回應「不，如果你要傳我，我就去監察院」。

賴浩敏描述當時情景，兩人會面後，賴浩敏先表明不清楚陳師孟傳他調查的原因；陳師孟則拿出手邊資料、照片說，有次馬英九召集司法院長、副院長、法務部長、檢察總長等司法首長餐敘，期間有交代扁案要怎麼處理。

賴浩敏說，他當時聽了很納悶，陳師孟手中的照片確實有他，他也不會否認去過總統府，但他沒有印象有類似餐會，尤其是召集司法首長的餐敘更是從來沒有。

賴浩敏表示，他當時和陳師孟說，「以我從律師到院長的經驗，如果要關說案子，不會浩浩蕩蕩敲鑼打鼓大陣仗昭告天下，這是最爛、最無效的方法」，一般來說會私下找關鍵人物關說才有效，怎麼會找全部的司法首長關說案子，這有可能嗎？