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政府打假 唐鳳：為了台灣不被極權與併吞的逆流所撼動

2019-04-21 10:37聯合報 記者賴于榛╱即時報導

行政院近日針對假消息、選舉公投託播廣告資金陸續修法，並公布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，政委唐鳳今透過臉書表示，之所以要這樣做，不是為了一人之利，或為了一黨之私，而是為了讓台灣不被極權與併吞的逆流所撼動。

唐鳳獲北美洲台灣婦女會（NATWA）的邀請，出席在底特律舉辦的第31屆年會，並在美東時間 4 月20 日上午發表演說，議題觸及兩岸現狀、台美與台日關係。

唐鳳說，幾十年來，台灣一直都在民主陣營的最前線，但最近來自北京的壓力，特別是軍事的威脅與日俱增，無論是解放軍機飛越海峽中線，或是在 AIT 新館開幕期間，在台灣周遭進行大規模武力展示，都顯示北京正逐步打破各方長期維持的和平現狀，台灣正面對著兵臨城下的挑戰。

不過唐鳳也說，今天的台灣，已經不像過去那麼孤單，像是美國國務卿龐皮歐上個月在眾議院外交委員會的聽證會中表示，美國正採取各種行動，阻止中國對台灣的外交孤立；甚至他上個月去東京，與日本重要涉台人士會面時，對方也主動表示，會全力支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等國際活動。

談到近日的打假行動，唐鳳則說，政府已經針對足以影響社會穩定的假訊息、境外資金干預選舉，以及危害資通安全的產品等議題，一一展開處理，之所以要這樣做，不是為了一人之利，或為了一黨之私，而是為了讓台灣不被極權與併吞的逆流所撼動。

唐鳳表示，要捍衛自由民主，政府的作為只是拼圖的一角，更需要的是整個社會的行動，相信共同的目標，會讓大家持續在一起，共同前進。

政委唐鳳出席北美洲台灣婦女會（NATWA）年會。圖／取自唐鳳臉書
政委唐鳳出席北美洲台灣婦女會（NATWA）年會。圖／取自唐鳳臉書
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唐鳳北京
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