都更、雙子星被卡 柯酸：這個國家只剩下黨內初選嗎？

2019-04-21 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



2020總統大選，藍綠初選廝殺激烈，台北市長柯文哲昨在臉書批評「這個國家只剩下黨內初選嗎？」初選吵吵鬧鬧其實不奇怪，但不要耽誤政務的推行，可悲的是，現在就是這樣，最後更呼籲「請不要問Ａ答Ｂ」。

柯文哲表示，最近兩大政黨都在總統初選，晚上看政論節目，每一台看起來都很精彩，但坦白講，台灣不應該亂成這樣。

柯文哲說，不在其位不謀其政，自己不是黨員，別人家的初選其實不干他的事，但整個台灣隨之起舞，其他的正事都被耽擱就不好了。

柯文哲以都更為例，指就像前幾天地震，大家又開始注意都更的重要性，但對台北市政府來說，不管有沒有地震，都更都是我們相當重視的業務。我們做了全台灣第一例公辦都更（斯文里三期），到現在已經完成6案的簽約，可是因為中央「都市更新條例」的相關子法還沒通過，導致一些案子卡關動不了。

柯文哲還提到雙子星開發案，指誰得標他都沒意見，我們只要投審會給一個明確的答案，不管是中資或不是中資，我們都有SOP可以因應，結果到現在還卡著，不知道還要卡多久？