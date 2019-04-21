影／全台暫停服務6小時 Uber：深感抱歉

2019-04-21 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



為抗議交通部預告修正「汽車運輸業管理規則103-1條」，改成時租計費等，今下午3時將有萬名Uber司機上凱達格蘭大道陳情，Uber App也將暫停服務6小時，對此Uber稍早表示歉意，台灣計程車產業發展聯盟則說會全力協助疏運。

因認定UBER與租賃車業合作，卻從事計程車業行為屬違法，交通部2月預告修訂汽車運輸業管理規則103-1條，即俗稱Uber條款，要求租賃車輛得巡迴攬客、且需以日租或時租方式計費，最低起租時數為一小時等，引發Uber不滿。

由Uber駕駛組成的網路叫車平台代僱駕自救會，號召萬人下午上凱達格蘭大道，出動200輛車輛排成「103-1 NO」字樣，以行動向交通部喊話。

Uber昨也發出通知，為維持平台服務品質及使用體驗，今天下午1時至晚上7時，全台Uber暫停服務。對此，Uber稍早表示，許多代僱駕駛將參與由「網路叫車平台自救會」的合法申請陳情活動，捍衛他們的生計。對於租賃車行和代僱駕駛受到103-1運管規範的衝擊，Uber 感同身受。為顧及顧客體驗，近日下午，Uber App將會暫停服務幾個小時。對可能造成的不便，我們深感抱歉。

Uber說，公司已在昨天發出E-mail給常客致歉，選擇暫停服務並不是要逼駕駛去抗議，而是希望可以維護載客的品質。