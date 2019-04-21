早稻田設分校？林濁水酸韓國瑜：放草包消息

2019-04-21 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜2月星馬行，參訪早稻田澀谷高中新加坡分校時，曾表示早稻田有意到高雄設分校。但日方傳出，早稻田並無要到高雄設高中的打算，質疑高市府放假消息。民進黨新系大老林濁水今天臉書再酸韓國瑜，「相信韓不是放假消息，而是放草包消息。」

林濁水表示，韓大張旗鼓宣布早稲田要到高雄設校，原來是這麼一回事。出包後，高雄市政府澄清，「市長並沒有放假消息」。