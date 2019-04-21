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林濁水：韓國瑜軍爺搞錯重點 是誰張飛打岳飛？

2019-04-21 07:14聯合報 記者林麗玉╱即時報導

高雄市長韓國瑜的台灣沒軍法說，蔡英文總統要韓「把話收回去」。民進黨新系大老林濁水今天在臉書表示，「唉，韓國瑜開了個張飛打岳飛的頭，總統呢？似乎回以關公打張飛才對的招，居然就熱鬧地打起來了。」

林濁水表示，韓國瑜的台灣沒軍法說，應該是為了展現問鼎總統的高度吧？竟指導起蔡英文怎樣當三軍統帥了。至於蔡總統，跳出來替軍人出氣，要韓吞回去。說明有軍法，只是修了法後，在平時不用而已。韓國瑜還頂回去，質疑蔡沒當過兵，林表示，蔡講起軍事搞錯重點，「像張飛打岳飛，還要他話吞回去，簡直吞回娘胎了，罵起來有如連珠炮。」

林說，「韓大軍爺，且先熄怒，輕鬆地，翻翻六法全書，偷懶點Google一下也行，看看陸海空軍刑法還在不在？」

林說，現在的確有軍人不満，但是他們不滿不是廢了軍法，而是軍事審判法修了後，軍人雖依軍法審判，但審判機關轉到一般法庭，戰時再回歸軍事法庭，於是現在法官審理起來，重人權不重軍紀的維護，讓他們很火大。

林說，總統把狀況誤會成軍法，雖有只是凍結，固然搞錯，但是頂多錯了一半，還有一半對。但徹底搞錯重點的實在是韓國瑜軍爺。所以誰是張飛打岳飛？該不該把話吞回去？不花個三分鐘Google一下，就從美國一路氣呼呼罵回來，毫不干休，花那麼多時間動怒，很忙，很傷身。

林說，「唉，韓國瑜開了個張飛打岳飛的頭，總統呢？似乎回以關公打張飛才對的招，居然就熱鬧地打起來了。」

民進黨前立委林濁水。本報資料照片
民進黨前立委林濁水。本報資料照片
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韓國瑜軍人林濁水
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