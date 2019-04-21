新黨：李毅和蔡英文觀點其實一樣 為何差別待遇？

2019-04-21 00:29 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



新黨今天在桃園舉辦論壇，與大陸旅美學者李毅視訊連線，陸委會20日晚間點名抨擊「譁眾取寵、自取其辱」，並指稱新黨毫無國家安全理念，沒有善盡社會責任。對此新黨發表聲明回批：李毅研判，如果十年內兩岸還未政治協商，北京就會走向以武逼和，這只是他身為學者的推斷。反之，蔡總統不斷強調大陸要「武統」台灣，講的話和李毅一樣，為何就是「維護國家安全」？

新黨發言人王炳忠說，李毅在會中表達其個人判斷，認為大陸促統愈來愈迫切，十年內如感覺不到兩岸政治協商的可能，恐就轉向「以武逼和」。陸委會將這樣的學術評估，扭曲成「鼓吹武統」，又說這樣的言論就是超越憲法保障的自由邊際。民進黨向來主張「百分之百言論自由」，為何討論兩岸的可能結局，就是「逾越言論自由的邊際」？甚至於蔡英文總統不斷告訴人民，大陸沒有放棄「武統」，並將「九二共識」等同「一國兩制」。為何同樣的話，由她講就是「維護國家安全」？在野黨和大陸民間學者提及，就變成「毫無國家安全理念」？

王炳忠表示，作為在野黨的責任就是帶領人民面對現實，避免戰爭，追求和平。當今執政的民進黨政府，率先無視中華民國憲法，違背憲法對兩岸「一國兩區」的規範，將台灣和大陸定義為兩個國家，甚至自創「中華民國台灣」的「國號」，造成兩岸關係緊張，卻反指控維護中華民國憲法、追求兩岸和平的在野黨傷害國家安全，是標準的「惡人先告狀」、「乞丐趕廟公」，更證明民進黨所謂的「言論自由」，只保障「台獨」違憲叛國的自由。

他強調，新黨在論壇上說明，不贊成「以武逼和」完成統一，而是在追求統一的前提下簽訂兩岸和平協議，爭取統一前的緩衝時間，讓雙方累積更多互信，完善最終統一的條件。這本是中華民國自結束動員戡亂以後，國統綱領所昭示的方向，新黨遵循憲法，維護和平，追求統一，正大光明。