胡志強和韓國瑜及高市民代餐敘 什麼都聊避談總統選舉

2019-04-20 23:36 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



台中市前市長胡志強今天受昔日學生、幕僚和熟識的立委黃昭順、高雄市議員之邀，今天中午到高雄市和他們聚聚餐，高雄市長韓國瑜也趕去，據參與這場聚會的高雄市議員黃柏霖轉述，大家聊得很愉快，但有關選舉的話題只有聊到立委，沒有人提到總統選舉。

黃柏霖說，與會的有高雄市勞工局長王秋冬、研考會主委李銘義、社會局長葉壽山、教育局長吳榕峰、警察局長李永癸、黃昭順、市議員陳麗娜、陳美雅等；李銘義碩士論文的指導老師是胡志強，王、吳是胡志強在台中市長時的市府首長，李永癸曾在台中市政府警察局任職；胡志強今天專程到高雄來和大家聚聚，大家在左營一家餐廳用餐。

黃柏霖表示，韓國瑜跑完行程，約下午1點左右才到餐廳，和大家天南地北聊，也和胡志強交流推動市政經驗，談到雙語教學，吳榕峰和他跟韓國瑜說已規畫今年暑假要辦2500人的雙語夏令營，韓國瑜談了許多出訪美國的情形。

「大家天南地北的聊，聊得很開心，聊到下午約3點多，什麼都聊，也有聊選舉；但是，只聊到立委選舉，沒有聊總統大選。」黃柏霖說，大家好像都避談總統選舉。