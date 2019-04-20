【即時短評】政策利多人人愛 接地氣或拚選舉？

2019-04-20 23:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌上台後，強調「接地氣、會做事」，接連拋出「政策利多」，今再宣布將農漁子女獎助學金增加3成，也刪除成績規定。基於照顧弱勢，政府的福利措施應予肯定，但「羊毛出在羊身上」，政府預算來自人民納稅錢，也須謹守「財政紀律」。

去年九合一選舉剛過，明年又有總統及立委大選，在此期間，行政院推出的政策，很容易就被聯想到是否「選舉到了，又要撒錢」？

拿提高農漁子女獎助學金為例，蘇貞昌強調「讓上進子弟繼續上進，農家人才都能成材」，這是政府能幫忙的地方。以目前物價及學雜費（特別是私校）之高，調升獎助學金確實對農漁民不無小補；不過，刪除成績門檻，變成「統統有獎」的齊頭式平等，固然有人支持，卻也出現仁智之見，更有家長團體建議，政府要鼓勵農漁子弟，除了「撒錢」，政策上整體調整與協助也應到位。

蘇揆上任後，包括明年將提撥200億元挹注勞保基金，警消及海巡人員就醫權益比照軍人，修正所得稅法增訂「長照扣除額」，都可看出協助特定或弱勢群體的用心，這還不包括對於執政黨立委主張讓「老農津貼」改依「經濟成長率」連動，藉此提高金額，他在立法院答詢時也表示肯定。加上行政院副院長陳其邁今在屏東出席「中華郵政假日配送農產品啟動儀式」，都讓外界嗅出執政黨「抓住農民票」的味道。

國人當然不必被「選舉」因素過度制約，政府也不能因為擔心選舉因素就讓政策停滯。政策是否合宜，除了應從必要性及妥適性檢驗，另個判準則是「錢有沒有花在刀口上」？

過去中央與地方政府推動政策時，往往因財務規畫不足，嚴重衝擊政府財政。蔡總統日前才公布「財政紀律法」，這項新法特別規定，中央政府各級機關、立委所提法律案大幅增加政府歲出或減少歲入者，應先具體指明彌補資金之來源。