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秀拚經濟成果 蔡英文：台灣人很努力，沒有人在鬼混

2019-04-20 22:55聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統下午出席經濟部主辦的「5+2產業徵才博覽會」，她稍早透過臉書表示，今天台北場有200間企業參加，5000 個職缺，超過14000人參加，8000人投履歷，有一半以上的職缺起薪超過4萬元，她意有所指地說，這是政府跟民間一起拚經濟的成果，「台灣人很努力，沒有人在鬼混。」

蔡總統說，民進黨政府推動的5+2產業創新已經進入驗收成果的階段，帶來的工作機會，是高收入，又有國際競爭力的工作機會，這就是我們拚經濟的成果，這些工作機會，就是下一個世代最好的卡位機會。

蔡總統說，政府拚經濟在外資加碼投資、台商回流投資及新南向政策等三個面向有成果，她說，這些都是真材實料的成績，蔡英文拚經濟，不膨風、不吹牛、不鬼混。政府和民間一起合作，拚出好成績！

以下是蔡總統臉書全文：

在經濟部的「5+2產業徵才博覽會」台北場上，有200間企業參與，總共5000個職缺，有一半以上起薪超過4萬元。

今天一整天，超過14000人參加，超過8000人投履歷。

這是政府跟民間一起拚經濟的成果，台灣人很努力，沒有人在鬼混。

5+2產業創新已經進入驗收成果的階段，帶來的工作機會，是高收入，又有國際競爭力的工作機會，這就是我們拚經濟的成果！這些工作機會，就是下一個世代最好的卡位機會！

最近我的產業行程很多，蔡教授再幫大家複習，政府拚經濟的成果：

一、外資加碼投資：Facebook、Google、亞馬遜AWS、Microsoft等知名跨國企業，加碼對台投資，持續擴大徵才。

二、台商回流投資：今年台商回流不斷增加，投資總金額已經來到1370億，創造11800個工作機會。

三、新南向政策有成果：東協台商的前1000大，總營收達到3兆6000億元。

這些都是真材實料的成績，蔡英文拚經濟，不膨風、不吹牛、不鬼混。政府和民間一起合作，拚出好成績！

蔡英文總統今天參加經濟部主辦的產業徵才博覽會，吸引一萬四千多人參加，八千人投履歷...
蔡英文總統今天參加經濟部主辦的產業徵才博覽會，吸引一萬四千多人參加，八千人投履歷的盛況。照片翻攝自總統臉書。
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