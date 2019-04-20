秀拚經濟成果 蔡英文：台灣人很努力，沒有人在鬼混

2019-04-20 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統下午出席經濟部主辦的「5+2產業徵才博覽會」，她稍早透過臉書表示，今天台北場有200間企業參加，5000 個職缺，超過14000人參加，8000人投履歷，有一半以上的職缺起薪超過4萬元，她意有所指地說，這是政府跟民間一起拚經濟的成果，「台灣人很努力，沒有人在鬼混。」

蔡總統說，民進黨政府推動的5+2產業創新已經進入驗收成果的階段，帶來的工作機會，是高收入，又有國際競爭力的工作機會，這就是我們拚經濟的成果，這些工作機會，就是下一個世代最好的卡位機會。

蔡總統說，政府拚經濟在外資加碼投資、台商回流投資及新南向政策等三個面向有成果，她說，這些都是真材實料的成績，蔡英文拚經濟，不膨風、不吹牛、不鬼混。政府和民間一起合作，拚出好成績！

以下是蔡總統臉書全文：