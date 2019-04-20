影╱蔡要求收回「國軍是太監」言論 韓國瑜：不要張飛打岳飛

2019-04-20 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



蔡英文總統傍晚在臉書上不平再鳴，要求韓市長必須把「國軍是太監」這句話收回去；批評她，她都可以承受，但是打擊國軍士氣的話，她不能接受。韓國瑜出席全中運開幕前先來記回馬槍，指蔡總統「搞錯重點，不要張飛打岳飛。」

蔡英文在臉書說，她有沒有當過兵，跟國軍有沒有戰力是兩回事。這3年來，國軍的戰力是持續在強化當中，科技的提升，服役環境的改善以及專業人才的培訓，台灣國防實力帶種得很，「請韓市長把那兩個字收回去」。

「一個軍隊沒有軍法，就沒有靈魂。」韓國瑜表示，說自己有當過兵，總統沒當過兵，這只是一個舉例，代表他知道在軍隊中軍法的重要性，是凝聚部隊戰鬥力最重要的，沒有別的意思。請總統不要把重心搞錯了，不要張飛打岳飛。

韓說，這是在史丹福大學時跟美國學者的對談，我們都關心中華民國的國防，舉這個例子，不需要擴大。總統一聽若覺得有道理，馬上開始針對軍隊各軍種，制定一套軍法，增強戰鬥力，這是總統的思考。沒有必要這樣，捲到政治鬥爭有什麼意思？