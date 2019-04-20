蔡總統嗆「打擊國軍士氣的話，我不能接受」

2019-04-20 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜說「國軍就像太監穿西裝」，引發爭議。蔡英文總統要求韓國瑜把話收回去，遭韓國瑜嗆蔡總統「沒當過兵」。蔡總統透過臉書，再次要求「把那兩個字收回去」。她說，「批評我，我都可以承受，但是打擊國軍士氣的話，我不能接受。」

蔡總統表示，國軍24小時待命，我們在台灣享有言論自由，過自由的生活，都是因為第一線的國軍弟兄姊妹在捍衛這個國家。

蔡總統說，她有沒有當過兵，跟國軍有沒有戰力是兩回事。這三年來，國軍的戰力是持續在強化當中，科技的提升，服役環境的改善以及專業人才的培訓，台灣國防實力帶種得很。

蔡總統表示，汙辱國軍，打擊國軍士氣的事，「不要忘了，我是三軍統帥，台灣人民不接受，我也不會接受。」

蔡總統呼籲：「我再說一次，請韓市長把那兩個字收回去。」

以下是蔡總統臉書全文：

韓市長必須把「國軍是太監」這句話收回去。批評我，我都可以承受，但是打擊國軍士氣的話，我不能接受。

國軍24小時待命，我們在台灣享有言論自由，過自由的生活，都是因為第一線的國軍弟兄姊妹在捍衛這個國家。

我有沒有當過兵，跟國軍有沒有戰力是兩回事。這三年來，國軍的戰力是持續在強化當中，科技的提升，服役環境的改善以及專業人才的培訓，台灣國防實力帶種得很。

汙辱國軍，打擊國軍士氣的事，不要忘了！我是三軍統帥，台灣人民不接受，我也不會接受。