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張亞中出席泰國中華會館演講 闡述參選總統政見

2019-04-20 17:57聯合報 記者王寓中╱即時報導

連續舉辦24屆「中山講座」的曼谷中華會館，由理事長邱菁瑛︵圖左︶邀請「孫文學校」...
連續舉辦24屆「中山講座」的曼谷中華會館，由理事長邱菁瑛︵圖左︶邀請「孫文學校」總校長張亞中︵圖中︶闡述總統初選的政見，張亞中周日將發表以「21世紀是孫中山路線的世紀」為題的演講。圖／孫文學校提供。
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鴻海董事長郭台銘宣布參加國民黨總統初選，已表態參選的孫文學校總校長張亞中則展開海外行，今日前往泰國，將受邀在曼谷中華會館的「中山講座」發表專題演講，闡述參選總統的理念，他是第一位受邀到泰國進行政策演講的國民黨總參選人。而在曼谷之後，香港方面也已經有社團對張亞中發出演講邀請。

孫文學校表示，張亞中從宣布參選以來就一直要求所有候選人要提出治國理念，盡快舉辦政策辯論，但各參選人顯然較醉心於互相卡位，國民黨中央也選擇刻意「冷處理」；這次來自泰國的演講邀約，則凸顯華僑較關心總統參選人的實質內涵。

孫文學校表示，連續舉辦24屆「中山講座」的曼谷中華會館，由理事長邱菁瑛邀請「孫文學校」總校長張亞中至泰國闡述總統初選的政見，張亞中今日上午搭乘華航班機由台北啟程前往曼谷，並將於周日發表以「21世紀是孫中山路線的世紀」為題的演講，並從孫中山思想闡述其治國理念。

孫文學校表示，該活動透過泰國世界日報等六家華文報社刊登廣告及專文，預計將吸引至少五百名以上華僑前往聽講。中華會館還向孫文學校工作人員表示，曼谷是東南亞最大的華僑聚集地之一，有許多粉絲重視張亞中親筆執寫的「中華文史哲叢書」，因此特別要求孫文學校先寄一百套叢書到曼谷，讓張亞中備感溫暖。

國民黨總統候選人產生方式未定，加上近期政局變換迅速，藍營各界皆呼籲黨中央要盡快建立一套可以服人的初選制度。張亞中表示，國民黨支持者必須要有公平的機會認識參選人及其參選理念政策、如何勝選等問題，否則打混仗難有持續戰力，無法感召非國民黨選民，對國家發展更無意義。

張亞中指出，好的理念與好的人選是勝選的兩個必要因素，缺一不可。國民黨初選制度應承載讓黨覺醒、選民覺醒的重任，選民如不覺醒，無論選舉結果為何，台灣都難以改變目前的困局。

國民黨曼谷泰國
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