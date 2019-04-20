李毅越洋視訊：大陸不超過10年 會以武逼統台灣

2019-04-20 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



大陸武統學者李毅日前被政府驅逐出境，新黨今天下午在桃園市婦女館舉辦「北京要統，台灣怎辦」論壇，表達捍衛談論兩岸統一的言論自由，會中透過越洋視訊方式和李毅連線；李毅說，與民進黨人士會面「鐵證如山」，民進黨確實想在不承認九二共識前提下，和大陸聯繫，但大陸完全拒絕，他分析，大陸將在不超過10年內採北平模式統一台灣，也就是以武逼統，相信屆時台灣領導「百分之一百」會簽下兩岸統一協定。

新黨也在今天論壇現場公布，李毅公布與2017年民進黨中國事務部前主任林琮盛談話後，整理對話紀錄的email往來紀錄，還有林琮盛以紅字回覆的修改眉批；李毅當時談話談及，蔡政府會否承認兩岸同屬一中的九二共識、蔡政府連任議題、大陸怎麼做，蔡政府才會承認兩岸一中，如何看待武統可能性。

新黨論壇今天下午3點透過微信與李毅進行視訊通話，一度因為聲音問題而無法中斷連線，直到下午4點10分才開始對話，新黨青年軍王炳忠負責提問，表示最近網路流傳一份李毅拜訪民進黨人士的對話紀錄，但被民進黨否認說是假的，不得轉傳，求證李到底是真是假？

「這鐵證如山，怎麼否認！」李毅說，他2017年5月11日拜訪黨中央中國事務部負責人，時間為早上11點到下午2點，會後詳細記錄發還給負責人，對方在5月16日早上11點改稿回傳，對方還很仔細，用紅字修正，自己在對外發傳給全世界，都可查到，自己電腦也有留存雙方郵件紀錄，是毫無疑義的事。

李毅說，從當時雙方對話看來，民進黨很明確是想在不承認九二共識前提下想和大陸私下間聯繫，但大陸顯然是完全拒絕的；李也說，民進黨蔡英文的兩岸對策非常成功，一方面在島內堅持台獨不承認九二共識，但又堅持中華民國憲法與兩岸關係條例運作，搞得大陸啞巴吃黃連、裡外不是人，台灣繼續走向台獨，大陸束手無策。

李毅被認為是武統學者，李說「這是民進黨的汙衊」，他發現在台灣喊出統一的人，是過街老鼠人人喊打，並分析，北京不超過十年會採北京方式解決台灣，「不簽和平協議就武統台灣」，北平方式是大軍壓境，以武逼統，拿出和平協議「不簽就打」，評估百分之一百台灣領導會簽。

李進一步解釋，天津方式是完全武統，綏遠方式是和統，北平方式就是以武逼統。